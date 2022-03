O futebolista inglês Jermain Defoe, de 39 anos, anunciou esta quinta-feira o fim da sua carreira profissional de mais de 22 anos, durante a qual se afirmou como um dos principais goleadores da ‘Premier League’.

A decisão de Defoe, que representava os ingleses do Sunderland, último emblema de uma carreira que o levou a passar por West Ham, Tottenham, Portsmouth, Bournemouth, Rangers (Escócia) e Toronto (Canadá), tem efeitos imediatos.

O anúncio foi feito pelo próprio jogador nas redes sociais, acompanhado de um agradecimento especial à mãe, por lhe ter dado uma bola aos dois anos e o ter feito acreditar que era possível concretizar o sonho de ser futebolista.

Defoe é o nono maior goleador da história da ‘Premier League’, com 162 golos em 496 jogos, ao que soma 20 em 57 jogos pela seleção inglesa, que representou no Mundial de 2010, na África do Sul, e no Europeu de 2012, na Ucrânia e na Polónia.

O último jogo de Jermain Defoe foi no sábado, no empate a 0-0 do Sunderland em casa do Lincoln City, em que foi suplente utilizado, referente à ‘League One’ (terceira divisão inglesa).