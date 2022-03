Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A legislatura ainda não arrancou, mas já leva areia na engrenagem. Depois de ter conhecido a lista de ministros pela comunicação social e de o gabinete do primeiro-ministro ter “confirmado que era a mesma”, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a audiência prevista com António Costa onde o PM daria oficialmente a conhecer a lista dos governantes.

Esta manhã, à chegada a um evento, Marcelo Rebelo de Sousa justificava o cancelamento: “Não fazia sentido fazer uma audiência para uma lista que já era conhecida.” A agenda de quarta-feira foi ocupada, esta quinta-feira António Costa teria que estar em Bruxelas para a cimeira extraordinária da NATO e Marcelo não hesitou na hora de cancelar a audiência.

“Deve ser encarado com naturalidade institucional no sentido em que se havia uma correspondência da lista divulgada confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro não fazia sentido, num dia especialmente ocupado fazer mais uma audiência”, justificou o Chefe de Estado.

Ainda na tarde de quarta-feira, Costa dizia que não era caso para “preocupações” na relação entre as duas figuras de Estado: “[Marcelo] Sabe que a fuga não veio de mim, do meu gabinete ou de ninguém que dependa de mim”.

Ainda assim, o tom de Marcelo mostrava o contrário e esta quinta-feira fez questão de sublinhar: “Passou, foi registado, acontecem estas coisas na vida”.

Sobre a tomada de posse do Governo, diz Marcelo que será necessário no imediato nomear interinamente — por um prazo curto de um ou dois dias — um ministro dos Negócios Estrangeiros e respetivo secretário de Estado, para que Santos Silva possa voltar à condição de deputado para poder ser eleito Presidente da Assembleia da República, uma vez que é o nome indicado pelo Partido Socialista.

Quanto a timings para dar posse ao Governo, Marcelo Rebelo de Sousa aponta para que seja “como previsto na próxima quarta-feira”.