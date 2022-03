Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”. Ainda não esquecemos a derrota em Lisboa no jogo decisivo e que faz com que a seleção portuguesa regresse a um playoff. Não precisa de tirar o pó à sua calculadora porque as contas são simples: vencer esta quinta-feira para chegar a terça-feira e voltar a vencer para chegar ao Campeonato do Mundo no final do ano. Sem outra alternativa, os primeiros a cair terão de ser os turcos.Com os dois jogos no Dragão, junte-se a nós, a partir da cidade invicta, numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

O pontapé de saída da emissão é dado depois do jornal das 19h, com a ajuda do Gabriel Alves, que vai comentar a partida e fazer a análise final em mais um A Força da Técnica e a Técnica da Força. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do programa Sem Falta. E na bancada virtual teremos João Castro, autor do podcast Sporting160, que arruma a farda leonina e veste a camisola de todos nós.

A Emissão Especial tem a coordenação do jornalista André Maia e, no Estádio do Dragão, prontos para os seus olhos no relvado, vão estar João Filipe Cruz e Ricardo Loureiro.

E depois do jogo, às 22h30, fique para a edição especial de E o Campeão é… com a análise ao jogo de Portugal e às outras partidas do play-off. O jornalista André Maia vai distribuir jogo pelos artistas fora do relvado: Filomena Martins, Gabriel Alves e João Castro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.