O presidente do Governo dos Açores elogiou esta quinta-feira o “comportamento cívico” da população da ilha de São Jorge durante a crise sísmica e reiterou que “antes excesso de prudência” do que negligência.

Quero deixar uma palavra também de satisfação e congratulação à população que, apesar da ansiedade, tem sido, sob ponto vista do seu comportamento cívico, muito tranquilizadora”, começou por dizer José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, no aeroporto de São Jorge.

O líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) chegou esta quinta-feira a São Jorge para acompanhar a crise sismovulcânica.

“Apesar dos eventos não terem sido ainda dramáticos no sentido de provocar danos, é bom estarmos vigilantes e, neste caso, antes com excesso de prudência do que negligente na ação”, acrescentou.