“Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”. Ainda não esquecemos a derrota em Lisboa no jogo decisivo e que faz com que a seleção portuguesa regresse a um playoff. Não precisa de tirar o pó à sua calculadora porque as contas são simples: vencer esta quinta-feira para chegar a terça-feira e voltar a vencer para chegar ao Campeonato do Mundo no final do ano. Sem outra alternativa, os primeiros a cair terão de ser os turcos. No Estádio do Dragão, Portugal recebe a seleção que ficou em segundo lugar no grupo dos Países Baixos e que apenas perdeu o jogo em Amesterdão nessa fase.

Mas o passado traz motivação para os portugueses. Em oito encontros com os turcos, a “seleção das quinas” venceu sempre que foi a “doer”. A Turquia venceu apenas dois jogos — amigáveis –, mas um deles foi também o último em que se encontraram. Foi há quase 10 anos, no Estádio da Luz, que os portugueses foram derrotados por 3-1. Será que esta noite de quinta-feira, quando volta a contar, Portugal continua a conseguir superar a Turquia? Acompanhe todas as emoções deste primeiro jogo do playoff numa Emissão Especial com relato em direto na Rádio Observador.

Ainda antes do apito inicial, começamos a perspetivar as hipóteses de Portugal com a preciosa ajuda de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força, que fica até ao final — seja ele qual for. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do nosso programa Sem Falta. E na bancada virtual teremos João Castro, autor do podcast Sporting160, que arruma a farda leonina e veste a camisola de todos nós.

A Emissão Especial tem a coordenação do jornalista André Maia e, no Estádio do Dragão, prontos para os seus olhos no relvado, vão estar João Filipe Cruz e Ricardo Loureiro.

