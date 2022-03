O Tribunal Judicial de Cuba decretou a prisão preventiva de um homem suspeito do crime de violência doméstica contra a companheira, que alegadamente ameaçava com recurso a armas, no concelho de Vidigueira, distrito de Beja, foi divulgado esta quinta-feira.

O homem, de 61 anos, foi detido pela GNR na quarta-feira, no concelho de Vidigueira, e sujeito, no mesmo dia, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Cuba, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, referiu aquela força de segurança, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a GNR, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica, foi possível apurar que “o suspeito ameaçava, através de armas de fogo e brancas, a vítima, sua companheira, de 57 anos“.

“Atendendo à gravidade da violência, cautelarmente, foram apreendidas duas caçadeiras e uma carabina“, e, na sequência das diligências de investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção” do suspeito “fora de flagrante” delito, explicou a GNR.

A ação policial foi efetuada pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Beja e contou com o apoio do Posto Territorial de Vidigueira do Comando Territorial de Beja da GNR.