O subsecretário Regional da Presidência dos Açores, Pedro de Faria e Castro, defendeu esta quinta-feira que os refugiados da guerra na Ucrânia são “bem-vindos” à região, tal como foram os açorianos que emigraram.

Citado em nota de imprensa do executivo açoriano, o responsável pelas relações externas afirmou que “os refugiados da guerra na Ucrânia são bem-vindos aos Açores tal como os açorianos foram, em tempos, tão bem recebidos em algum lugar”.

O governante intervinha em Estrasburgo, na 42ª Sessão do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE), um organismo que funciona junto do Conselho da Europa e que visa a defesa, o reforço e o desenvolvimento do poder local e regional.

É composto por 648 membros, representando mais de 200.000 coletividades de 46 países europeus.

Os trabalhos ficaram marcados pela atual situação da Ucrânia e pela violência contra as autoridades locais no atual contexto de guerra na Europa, constando ainda da agenda outras temáticas como “fake news”, o envolvimento das crianças no desenvolvimento sustentável das suas cidades, a juventude do meio rural e o papel das autoridades locais e regionais e ainda o pluralismo democrático na governança regional, entre outros assuntos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Hoje, cabe-nos a nós receber, também, aqueles que procuram um porto seguro”, disse o responsável, para salvaguardar que a “afirmação de valores como o respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e o respeito pelos direitos do Homem são a única garantia de que os movimentos migratórios são seguros e respondem às expectativas, quer dos que emigram, quer dos que os recebem”.