O Reino Unido anunciou, esta quinta-feira, 65 novas sanções, que inclui pessoas e empresas russas.

“Estes oligarcas, empresas e estes delinquentes contratados são cúmplices no assassinato de civis inocentes e é justo que paguem por isso”, considerou a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss.

De acordo com um comunicado do governo britânico, seis bancos foram alvo de medidas restritivas, entre eles o Alfa Bank, cujos fundadores — os oligarcas Mikhail Fridman, Petr Aven and German Khan — já tinham sido sancionados.

As empresas sancionadas incluem:

o Grupo Wagner , uma milícia privada com fortes ligações ao Kremlin que, no início do conflito, se dizia estar na Ucrânia a mando de Putin para matar o Presidente da Ucrânia;

, uma milícia privada com fortes ligações ao Kremlin que, no início do conflito, se dizia estar na Ucrânia a mando de Putin para matar o Presidente da Ucrânia; a companhia ferroviária russa;

a empresa Kronshtadt, a maior produtora de drones na Rússia.

a empresa Alrosa, a maior produtora de diamantes do mundo.

O Reino Unido sancionou, entre outras, as seguintes pessoas:

Eugene Shvidler, multi-milionário com negócios na área do petróleo e próximo de Abramovich;

Oleg Tinkov, fundador do banco Tinkoff;

Herman Gref, CEO do maior banco russo, o Sberbank;

Polina Kovaleva, referida como “enteada” do ministro dos Negócios Estrangeiros russo no documento oficial, filha de Svetlana Polyakova, alegada amante Sergey Lavrov;

no documento oficial, filha de Svetlana Polyakova, alegada amante Sergey Lavrov; Galina Danilchenko, que foi nomeada autarca de Melitopol pelos russos.

O Reino Unido soma assim já mais de mil pessoas com medidas restritivas desde o início do conflito.

Todas as pessoas hoje sancionadas terão os seus bens nos Reino Unidos congelados, o que significa que nenhum cidadão ou empresa britânica poderá fazer negócios com elas. Os indivíduos impedidos de viajar ficam também proibidos de entrar ou sair do país”, adiantou Liz Truss.

Reino Unido quer atacar o “ouro” de Putin

O primeiro-ministro britânico já tinha avançado com as sanções ao Grupo Wagner, em Bruxelas, antes do início da cimeira da NATO. Para Boris Johnson, o Presidente russo já ultrapassou os limites e, por isso, o Ocidente deve responder à altura, nomeadamente enviando armas para a Ucrânia, aumentando as sanções contra a Rússia e atacando as reservas de ouro de Putin.

Quanto mais pressionarmos agora, nomeadamente em coisas como o ouro, acredito que conseguiremos encurtar mais a guerra.”

De acordo com o Guardian, o líder britânico referiu que irá insistir na ideia de que não se deve aguardar por um eventual uso de armas biológicas ou químicas para impor mais medidas restritivas à Rússia.

“O que vou dizer hoje é que [Putin] já ultrapassou uma linha vermelha em termos de barbárie na forma como se está a comportar”, afirmou Johnson, dando como exemplo o que se tem passado em Mariupol.

O primeiro-ministro britânico anunciou ainda que o Reino Unido vai duplicar a assistência militar à Ucrânia, enviando 6 mil mísseis defensivos e 25 milhões de libras (30 milhões de euros) para ajudar a Ucrânia a pagar aos militares.

Ainda esta quinta-feira, Boris Johnson foi descrito pelo porta-voz do Kremlin como o líder “anti-russo” mais ativo: “Quanto ao senhor Johnson, vemo-lo como o participante mais ativo na corrida para ser anti-russo”, afirmou Dmitry Peskov, lê-se na Reuters.