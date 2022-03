Um mês depois do início da invasão, a versão russa do conflito contrasta com as imagens de edifícios destruídos e civis feridos. A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou, esta quinta-feira, que a “operação militar especial” está a correr “como o planeado” e que todos os “objetivos serão alcançados”. “A vida está a voltar ao normal nos territórios que já foram libertados dos nacionalistas”, disse Maria Zakharova.

“Esperamos que Kiev reconheça a necessidade de uma solução pacífica para o problema da desmilitarização e desnazificação”, sinalizou Maria Zakharova, que também indicou que a Ucrânia deve “ser transformada num Estado neutral”. “Quanto mais cedo o regime de Kiev entenda isto, mais cedo terminará a operação militar especial”, insinuou.

????#Zakharova: Exactly one month since the start of the special military operation in #Ukraine; it is going according to plan, and all the stated goals will be achieved.

☝️ Life is returning to normal in the territories already liberated from nationalists. pic.twitter.com/QRdiA6lx1i

