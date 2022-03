Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um mês após a invasão da Rússia à Ucrânia, a ameaça de um ataque nuclear por parte da Rússia continua viva sem que haja sinais positivos nas negociações de paz entre as duas nações. Ainda antes de se conhecer a decisão da NATO, esta quinta-feira, de ajudar Kiev a proteger-se contra ameaças químicas, biológicas e nucleares, a questão das armas nuclear voltou em força com uma entrevista do porta-voz do Kremlin à CNN Internacional. E essa retórica pública de ameaça e resposta monopolizou a atenção mundial — mais do que quaisquer eventuais (mas inexistentes) avanços concretos no diálogo entre as duas partes do conflito.

Esta terça-feira, Dmitry Peskov não descartou a possibilidade de Moscovo recorrer a armas nucleares. E em que circunstâncias é que isso poderia acontecer? “Se for uma ameaça existencial” ao país: “Temos um conceito de segurança interna e é público, pode ler-se todas as razões para a utilização de armas nucleares. Portanto, se for uma ameaça existencial para o nosso país, então [o arsenal nuclear] pode ser utilizado de acordo com o nosso conceito”, afirmou Peskov.

Ameaça vem desde o início da guerra

A ameaça nuclear pairava no ar desde finais de fevereiro, quando o Presidente russo colocou as forças de dissuasão nuclear do país em alerta máximo e avisou que a Rússia daria uma resposta sem precedentes a quem quer que lhe fizesse frente.

Quem quer que tente impedir-nos ou ameace o nosso país e o nosso povo, fique a saber que a Rússia irá responder de imediato e as consequências serão tais como nunca se viu em toda a história”, afirmou Vladimir Putin, numa declaração televisiva, a propósito do conflito.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após a entrevista de Peskov, a NATO anunciou que irá fornecer equipamento contra armas químicas, biológicas e nucleares à Ucrânia. Numa declaração adotada após uma cimeira de líderes da Aliança Atlântica, esta quinta-feira em Bruxelas, os aliados comprometeram-se com o reforço da “preparação e prontidão para ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares”, mas empurraram decisões concretas para uma nova cimeira da NATO, marcada para junho, em Madrid.

Esta terça-feira, o líder da NATO já tinha exigido ao Kremlin que “pare com esta retórica irresponsável e perigosa sobre energia nuclear”, acrescentando que “a Rússia deve entender que nunca poderá ganhar uma guerra nuclear”.

Os Estados Unidos, por sua vez, estão a preparar planos de contingência para a eventualidade de a Rússia desencadear ataques com armas químicas, biológicas ou nucleares. De acordo com o The New York Times, a Casa Branca formou uma equipa, composta por responsáveis pela segurança nacional, para “traçar cenários” sobre como os Estados Unidos e os seus aliados devem responder, caso Putin decida recorrer ao seu arsenal de armas de destruição maciça.

Ucrânia desvaloriza possibilidade de guerra nuclear

Quem não parece estar preocupado com a possibilidade de uma guerra nuclear é a Ucrânia. Esta quarta-feira, um dos conselheiros do Presidente ucraniano desvalorizou a hipótese de Moscovo vir a desencadear uma guerra nuclear. Mais: previu o final da “fase ativa” da invasão russa para o próximo mês de abril — ao contrário do conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, que esta terça-feira disse que a guerra não iria “acabar fácil ou rapidamente”.

Em declarações à televisão estatal ucraniana, Oleksiy Arestovych justificou este prazo com o facto de as forças russas estarem estagnadas em vários locais, isto é, a ofensiva militar não está a progredir. Ainda esta quarta-feira, o The New York Times avançou que Moscovo estava a retirar vários helicópteros do aeródromo de Kherson, um local considerado estratégico e que ainda é controlado pelos russos. Para os especialistas consultados pelo jornal norte-americano, esta retirada poderá ser encarada como um “retrocesso” das forças armadas da Rússia.

Russia has withdrawn most of its helicopters from a strategic airport in Kherson, Ukraine, according to satellite images analyzed by The New York Times, in what experts said could be a sign of Russian military setbacks in the south of the country. https://t.co/sTMi26YW2z — The New York Times (@nytimes) March 22, 2022

Além do mais, segundo Arestovych, a Rússia já perdeu 40% das suas forças de ataque. O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas indicou, esta terça-feira, que o número de mortes entre as forças russas neste conflito já é superior ao da guerra no Afeganistão, no período final da União Soviética. Em um mês de guerra na Ucrânia já morreram 15.300 militares, sendo que em cerca de 10 anos de guerra no Afeganistão (1979-1989) morreram 15.051.

Últimas negociações com “sérias dificuldades”, diz Kiev

Resta saber se esta hipótese de guerra nuclear está a ser tema nas negociações de paz ou se está, sequer, a ter influência nestas conversações. A verdade é que este compromisso da NATO em ajudar Kiev contra ameaças nucleares, químicas e biológicas pode representar um reforço extra da posição ucraniana nas rondas negociais entre as duas nações, especialmente numa altura em que Moscovo está cada vez mais isolada a nível internacional.

Na sequência da cimeira de líderes, a NATO pediu à Rússia para se empenhar “construtivamente em negociações credíveis”, de forma a atingir resultados concretos, como “um cessar-fogo sustentável” e “uma retirada completa” das suas tropas do território ucraniano. A organização apelidou mesmo de “deplorável” a atitude de Moscovo, ao continuar com os bombardeamentos enquanto negoceia com a Ucrânia.

Na quarta-feira — e à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias do lado da Rússia —, a Ucrânia descreveu as mais recentes rondas negociais como “difíceis”: “As negociações continuam online. Estão a decorrer com sérias dificuldades, porque o lado ucraniano tem posições claras e com princípios”, afirmou Mykhailo Podolyak, outro conselheiro de Zelensky e um dos membros da delegação ucraniana.

Também o Presidente da Ucrânia afirmou, na noite desta terça-feira, que tem sido complicado negociar com os russos devido às suas exigências, por vezes “escandalosas”. Ainda assim, apesar de “muito difíceis”, as negociações, “passo a passo, estão a avançar”, considerou Volodymyr Zelensky.

Já a Rússia (mais uma vez) culpou os Estados Unidos. Em declarações a estudantes e funcionários do Instituto Público de Relações Internacionais de Moscovo, esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusou os Estados Unidos de estarem a dificultar as negociações de paz: “As negociações são difíceis, o lado ucraniano está sempre a mudar a sua posição. É difícil evitar pensar que os nossos colegas americanos estão a dar-lhes a mão”, considerou Sergey Lavrov, citado pela AFP.

#BREAKING Russia accuses US of hindering 'tough' talks with Ukraine: Lavrov pic.twitter.com/2DbbS2DH8z — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2022

O ministro russo acrescentou que os americanos “querem, aparentemente, manter” a Rússia “num estado de ação militar o máximo de tempo possível”. Isto porque, segundo Lavrov, seria “desvantajoso” para os EUA que a guerra acabasse “rapidamente”. “Eles tencionam continuar a encher a Ucrânia de armas.”

Os países do Ocidente querem ter uma espécie de papel mediador, mas nós temos linhas vermelhas”, afirmou ainda o ministro, acrescentando que a Rússia tem de “manter-se firme”.

Scholz: “Não é claro se a Rússia sequer quer um acordo”

Ainda é cedo para dizer ao certo o que sairá destas negociações, mas já começam a surgir sinais de soluções concretas. Foi isso que avançou o chanceler alemão, numa entrevista ao semanário Die Ziet, publicada esta quarta-feira. Olaf Scholz disse ter “uma ideia” relativamente ao “resultado das negociações” entre a Ucrânia e a Rússia, mas não quis adiantar pormenores, considerando “irresponsável” fazê-lo.

A resistência admirável dos ucranianos aumentou a possibilidade de um acordo”, afirmou Scholz, sublinhando, porém, que nada é certo. “Ainda não é claro se a Rússia sequer quer um acordo.”

O líder alemão disse ainda estar em contacto permanente com Kiev e Moscovo e que o país tem apoiado a Ucrânia “financeiramente”, tem disponibilizado ajuda humanitária e tem fornecido “equipamentos militares”: “Estamos a fazer tudo isto dentro dos limites a que nos propusemos: não haverá envolvimento militar direto na guerra. Um confronto direto entre a NATO e a Rússia seria uma escalada cujas consequências ninguém quer“, indicou o líder alemão, garantindo ainda que “cada centímetro” da Aliança Atlântica será defendido.

Mas o envio de forças de manutenção da paz da NATO para a Ucrânia poderá precisamente ter esse efeito, alertou esta quarta-feira o Kremlin. O porta-voz, Dmitry Peskov, descreveu esta proposta feita pela Polónia — e que seria apresentada, esta quinta-feira, na cimeira da NATO — como “imprudente e extremamente perigosa”, enquanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia avisou que seria “um confronto direto entre as forças russas e a NATO“.

Qualquer possível contacto entre os nossos militares e os militares da NATO pode levar a consequências bastante compreensíveis que serão difíceis de reparar”, disse Peskov.

Uso de armas químicas “alteraria completamente a natureza do conflito”

As armas nucleares, contudo, não parecem ser a única ameaça em cima da mesa numa possível escalada da guerra na Ucrânia. Na declaração adotada esta quinta-feira, os membros da NATO alertaram que “qualquer utilização pela Rússia de uma arma química ou biológica seria inaceitável e resultaria em consequências graves”.

Na véspera, o secretário-geral da NATO afirmou que a utilização de armas químicas por parte de Moscovo, além de representar “uma violação flagrante da lei internacional”, também “alteraria completamente a natureza do conflito” e teria “consequências de grande alcance”.

No entanto, isso parece já estar a acontecer. Numa intervenção durante a cimeira da NATO, o Presidente da Ucrânia acusou os russos de usarem bombas de fósforo branco sobre civis. Trata-se de uma arma química ilegal, de acordo com a Convenção de Armas Químicas de 1997. Na véspera, o presidente da Câmara de Irpin disse que as tropas russas tinham utilizado fósforo branco perto de Irpin e Gostomel, na região metropolitana de Kiev.

Os Estados Unidos já tinham dito que receavam um ataque químico por parte da Rússia. Esta quarta-feira, antes de embarcar para Bruxelas, o líder norte-americano alertou para a existência de uma “ameaça real” que passava pela possibilidade de a Rússia usar armas químicas na Ucrânia.

Acho que há uma ameaça real”, afirmou Joe Biden, tal como já o tinha feito há dois dias.

Na terça-feira, foi a vez da embaixadora dos EUA nas Nações Unidas: “A Rússia, por três vezes, acusou a Ucrânia de planear o uso de armas químicas. A nossa preocupação é que isso seja um precursor dos planos da Rússia de usar armas químicas, e temos de garantir que o mundo ouça isso e entenda o que está a acontecer”, disse Linda Thomas-Greenfield à comunicação social.

Para Thomas-Greenfield, estas acusações de Moscovo em relação a Kiev devem ser lidas como um prenuncio dos seus “planos futuros”, uma vez que os russos “antecipam sempre o que planeiam fazer acusando os outros de fazerem exatamente a mesma coisa”: “Vemos isso como uma oportunidade de bandeira falsa.”

Recorde-se que, no passado dia 11 de março, o embaixador russo nas Nações Unidas acusou a Ucrânia de ter um programa de desenvolvimento de armas biológicas, com uma rede de centenas de laboratórios e que seria apoiado e financiado pelos Estados Unidos.

O chanceler alemão teve precisamente o mesmo receio que Thomas-Greenfield. Na entrevista ao Die Zeit, Scholz explicou que encarou as acusações da Rússia sobre o desenvolvimento de armas químicas por parte da Ucrânia ou que os Estados Unidos queriam usar este tipo de armas como “uma ameaça implícita de que Putin estava a considerar o uso destas armas“.

E alertou Putin, durante uma conversa que teve com o líder russo, de que não poderia usar armas químicas ou biológicas: “Foi por isso que foi importante para mim dizer-lhe de uma forma muito clara e direta: isso [o uso de armas biológicas ou químicas] seria inaceitável e imperdoável.”