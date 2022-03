O Instituto Nacional de Estatística (INE), avançou esta sexta-feira novos dados sobre a avaliação bancária na habitação e a taxa de poupança das famílias.

O valor mediano de avaliação bancária na habitação subiu em fevereiro para novo máximo histórico de 1.314 euros por metro quadrado (m2), um aumento homólogo de 11,9% e mais 22 euros do que em janeiro, divulgou o INE.

Para este cálculo, o número de avaliações bancárias consideradas foi de 29 mil, mais 24,2% do que no mesmo mês de 2021.

Taxa de poupança das famílias cai para 10,9% em 2021

A taxa de poupança das famílias caiu para 10,9% do rendimento disponível no quarto trimestre de 2021, uma redução de 0,8 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior.

De acordo com os dados do INE, no final do ano passado, por cada 100 euros disponíveis, as famílias poupavam cerca de 10,9 euros.

“Este desempenho foi consequência do aumento em 2,3% do consumo privado (variação de 1,1% no trimestre anterior), superior ao crescimento do rendimento disponível (1,4%)”, revela a nota do organismo de estatística.