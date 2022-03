As buscas pelo turista alemão que está desaparecido na Madeira desde terça-feira, após ter sido arrastado por uma onda na costa norte, foram interrompidas cerca das 18h00 desta sexta-feira, disse à Lusa o capitão do Porto do Funchal.

Rui Teixeira indicou que as buscas, que desde esta sexta-feira decorrem apenas por terra, assim se manterão nos próximos dias.

Segundo explicou, as buscas direcionadas terminaram na quinta-feira, sendo que as autoridades continuarão atentas no âmbito das suas normais rotinas.

O homem encontrava-se a caminhar junto ao mar na zona do Calhau de São Jorge (concelho de Santana) com outras três pessoas, quando foi surpreendido e arrastado por uma onda, tendo acabado por desaparecer.

Na terça-feira, Rui Teixeira disse à Lusa que o alerta tinha sido dado cerca das 15h00, acrescentando que a companheira do turista alemão “foi empurrada contra um molhe, mas conseguiu regressar pelos próprios meios”.