A história das consagrações do mundo, e da Rússia em particular, ao Coração Imaculado de Maria, começa em 1942, quando Pio XII o faz numa radiomensagem em português no encerramento da celebração dos 25 anos das Aparições de Fátima.

Desde então, foram várias as ocasiões em que os pontífices — Pio XII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco — o fizeram.

Tudo começou em resposta à mensagem que os videntes de Fátima — Francisco, Jacinta e Lúcia — terão recebido de Nossa Senhora na aparição de julho de 1917: “Para impedir a guerra virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a Comunhão reparadora nos Primeiros Sábados”.

“Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará”, escreveu a Irmã Lúcia nas suas “Memórias”.

Em carta a Pio XII, em 1940, Lúcia pediu ao pontífice que cumprisse o pedido da Virgem, tendo o papa consagrado o mundo e a Igreja ao Imaculado Coração de Maria, em 31 de outubro de 1942, renovando a consagração da Rússia, em 7 de julho de 1952, gesto que foi repetido em 21 de novembro de 1964, por Paulo VI, na presença dos participantes no Concílio Vaticano II, como recordou a agência Ecclesia.

Em 25 de março de 1984, foi a vez de João Paulo II presidir à consagração do mundo ao coração de Maria, no Vaticano, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições, a mesma que, em 2000, colocou entre os bispos de todo o mundo, consagrando-lhe o terceiro milénio.

Em 13 de outubro de 2013, coube ao papa Francisco consagrar o seu pontificado a Nossa Senhora de Fátima, no Vaticano, diante da imagem da Capelinha das Aparições, transportada excecionalmente para a Praça de São Pedro, num pedido que tinha sido feito pelo seu antecessor, Bento XVI.

Segundo uma cronologia divulgada pela agência Ecclesia, foram as seguintes as consagrações feitas pelos diversos papas:

31 de outubro de 1942 — Pio XII fez consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria em radiomensagem em português no Encerramento da Celebração dos 25 anos das Aparições de Fátima;

8 de dezembro de 1942 — Pio XII renovou a consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria, na Basílica de S. Pedro;

7 de julho de 1952 — Pio XII publica a Carta Apostólica “Sacro Vergente Anno”, na qual são consagrados explicitamente “todos os povos da Rússia” ao Coração Imaculado de Maria;

21 de novembro de 1964 — Paulo VI, no discurso de encerramento da terceira Sessão do Concílio Vaticano II faz a renovação da Consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria;

7 de junho de 1981 — João Paulo II, em radiomensagem a partir da Policlínica Gemelli, em Roma, onde recupera do atentado sofrido na Praça de São Pedro, em 13 de maio desse ano, “consagra e confia à Mãe dos homens e dos povos a inteira família humana para que a tome sob a Sua proteção Materna”;

08 de dezembro de 1981 — João Paulo II repete, na Basílica de Santa Maria Maior a Consagração anterior (Ato de Consagração da Igreja e do Mundo a Maria Santíssima na festividade da Imaculada Conceição);

13 de maio de 1982 — João Paulo II, em Fátima, faz a consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria;

16 de outubro de 1983 — João Paulo II, durante o Ângelus, repete o texto da Consagração efetuada em maio de 1982 em Fátima;

25 de março de 1984 — João Paulo II, em Roma, diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima venerada na Capelinha das Aparições, em união com todos os bispos, faz a consagração do Mundo ao Imaculado Coração de Maria;

13 de maio de 1991 — João Paulo II, em Fátima, faz a renovação da “consagração filial do género humano”;

8 de outubro de 2000 — João Paulo II procede ao ato de consagração a Maria Santíssima, no Jubileu dos Bispos, em Roma;

12 de maio de 2010 — Bento XVI, em Fátima, faz a consagração dos Sacerdotes ao Imaculado Coração de Maria;

13 de outubro de 2013 — Francisco faz consagração a Nossa Senhora de Fátima no final da Missa por ocasião da Jornada Mariana, no “Ano da Fé”.