O Equador (1-3 no Paraguai) e o Uruguai (1-0 ao Peru) qualificaram-se na quinta-feira para a fase final do Mundial de futebol de 2022, juntando-se, entre os sul-americanos, a Brasil e Argentina.

Após quatro dos cinco jogos da 17.ª e penúltima ronda da zona sul-americana, que apura diretamente os quatro primeiros, o Equador, terceiro, manteve-se com 25 pontos, os mesmos do Uruguai, quarto. Já não podem ser alcançados pelo Peru, quinto, com 21.

O Brasil, primeiro, com 42 pontos, e a Argentina, segunda, com 35, já estavam qualificados, sendo que os canarinhos contam menos um jogo disputado e os albi-celestes dois, entre os quais a receção desta sexta-feira à Venezuela.

O Equador vai estar pela quarta vez na fase final, depois de 2002, 2006 e 2014, sendo que em 2006 chegou aos oitavos, para acabar em 12.º, enquanto o Uruguai, campeão do Mundo em 1930 e 1950 e quarto classificado em 1954, 1970 e 2010, vai somar a 14.ª presença e quarta consecutiva.

A CONMEBOL ainda pode conseguir uma quinta vaga, caso o quinto classificado (Peru, Colômbia ou Chile) derrote num play-off intercontinental o quinto colocado da zona asiática (Austrália, Emirados Árabes Unidos, Iraque ou Líbano).

Na fase final, já estão 19 seleções, as quatro da América do Sul, 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.