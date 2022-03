Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo decidiu manter o apoio do Autovoucher no mês de abril, com as mesmas regras que estiveram em vigor em março. Quer isto dizer que, no próximo mês, os automobilistas poderão usufruir de um apoio para fazer face à subida dos preços dos combustíveis que corresponde a 40 cêntimos por litro, até ao limite de 50 litros, num valor total de 20 euros.

A decisão foi anunciada pelo ministro das Finanças, João Leão, que esta sexta-feira foi questionado em conferência de imprensa sobre a manutenção do programa. O ministro justificou a continuidade do Autovoucher com as estimativas de que os preços dos combustíveis se mantenham “bastante elevados”. O apoio vai vigorar “exatamente nos mesmos moldes do que em março”, explicou.

João Leão disse ainda que o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) vai descer na próxima semana, motivado pela subida esperada dos preços dos combustíveis. “O Governo pretende hoje rever a portaria sobre o ISP, baixando o ISP em função dos ganhos relacionados com IVA para a próxima semana”, indicou.