(em atualização)

Um incêndio na Ponte Internacional do Guadiana — que liga Castro Marim, no Algarve, a Ayamonte, na região espanhola da Andaluzia — obrigou ao encerramento temporário da fronteira na madrugada de sexta-feira, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador.

Segundo fonte do Posto Territorial de Faro da GNR, o incêndio ocorreu em Espanha, entre as 06h30 e as 07h30, quando manifestantes que protestavam contra o aumento do preço dos combustíveis incendiaram viaturas e pneus, dando origem a colunas de fumo negro e denso.

Pelas 07h30 a situação já estava resolvida, ainda que a GNR garanta ao Observador que a intervenção das autoridades aconteceu essencialmente do lado de lá da fronteira que voltou a estar desbloqueada já esta manhã.

Não há informação quanto a feridos ou estragos em Portugal na sequência do incêndio.