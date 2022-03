Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rei emérito espanhol pode vir a ser julgado no Reino Unido num caso de assédio interposto pela sua ex-amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein Sayn, depois de o Supremo Tribunal de Justiça de Inglaterra ter recusado a Juan Carlos I a imunidade aplicada a um soberano, escreve a Reuters.

Em julho do ano passado era tornada pública uma ação cível pelo crime de assédio movida pelos advogados de Corinna contra Juan Carlos I. A alegação de assédio e vigilância ilegal foi feita em dezembro de 2020, com os advogados de Corinna a pedirem uma ordem judicial impedindo o rei emérito de comunicar com ela, de a seguir, caluniar e de se aproximar a uma distância de menos de 150 metros.

Corinna tem nacionalidade dinamarquesa e vive no Reino Unido. Já antes testemunhou que esteve romanticamente envolvida com o antigo monarca e, agora, alega ter sido alvo de vários atos de assédio entre 2012 2020.

De acordo com a decisão do tribunal, “se o caso for mais longe, o réu terá a oportunidade de defender as reivindicações feitas contra ele”. Em última análise, caberá ao tribunal ouvir as provas e tomar uma decisão “após o julgamento”.

O escritório de advogados que representa o rei emérito, Clifford Chance, diz que o seu cliente está “desapontado” com a decisão do tribunal britânico, ainda que não seja claro se vai ou não recorrer da mesma. Já a casa real espanhola recusou comentar. A Reuters lembra ainda que o rei emérito já antes negou veementemente o que diz serem “alegações não fundamentadas”.

O juiz britânico Justice Nicklin considerou não existirem fundamentos que justificassem a imunidade estatal no caso de assédio, abrindo assim a porta para um julgamento. Ainda não é claro se a equipa jurídica de Corinna — que no verão de 2020 diria à justiça suíça que o rei emérito lhe tinha transferido 64,9 milhões de euros como “sinal de gratidão e amor” — vai ou não avançar com o caso, ainda que o seu advogado, Robin Rathmell, refira que este “é o primeiro passo no caminho da justiça”.

Afastado do trono espanhol desde 2014, quando abdicou da coroa na sequência de vários escândalos, Juan Carlos I trocou Espanha pelos Emirados Árabes Unidos no verão de 2020.