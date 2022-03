Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A histórica cidade inca localizada no Peru e conhecida como Machu Picchu, afinal, não se deveria chamar Machu Picchu.

Donato Amado Gonzales, historiador peruano e membro do ministério da Cultura do país, e Brian S. Bauer, arqueólogo norte-americano da Universidade de Illinois, em Chicago, argumentam que o nome da mítica cidade inca seria, no passado, Huayna Picchu — nome da montanha localizada ao lado do local arqueológico — , ou simplesmente Picchu.

A descoberta, publicada em agosto do ano passado na revista Ñawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology, teve em conta o estudo de vários mapas do século XIX, documentos do século XVII e os diários de campo do norte-americano Hiram Bingham, responsável pela descoberta do local arqueológico em 1911.

Começámos com a incerteza do nome das ruínas quando Bingham as visitou pela primeira vez e depois revimos vários mapas e atlas feitos antes da visita de Bingham às ruínas”, explicou ao The Guardian Brian S. Bauer. “Existem dados significativos que sugerem que a cidade inca era, na verdade, chamada Picchu ou mais provavelmente, Huayana Picchu.”

Além de terem descoberto registos de 1904 que mencionavam uma cidade inca designada Huayana Picchu, os investigadores afirmam que foi dito a Bingham que as ruínas ao longo do rio Urubamba teriam esse nome, antes de o explorador partir de Cusco para descobrir a mítica cidade fantasma. Em 1912, um peruano terá igualmente dito ao explorador norte-americano que os restos da cidade se chamariam Huayana Picchu.

O arqueólogo da Universidade de Illinois, contudo, explicou que são os registos dos conquistadores espanhóis, do século XVI, os mais antigos e definitivos do nome do local.

Terminamos com um surpreendente dado do final do século XVI, quando o povo nativo da região estava a ponderar voltar a ocupar a cidade, mencionada por eles de Huayana Picchu”, esclareceu.

Na hipótese de o nome ser, de facto, um diferente daquele utilizado para nomear a cidade inca nos últimos 100 anos, nem todos os historiadores consideram que a nomenclatura seja relevante.

“Machu Picchu é uma marca estabelecida muito ligada à identidade peruana, portanto qual seria o propósito em mudá-lo?“, afirmou a professora de História Latino-Americana na Universidade de Kent.