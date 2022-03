O Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, vai iniciar a defesa do título da Taça Libertadores de futebol no Grupo A contra adversários do Equador, Venezuela e Bolívia, ditou o sorteio, realizado esta sexta-feira em Luque, no Paraguai.

O emblema brasileiro, vencedor das duas últimas edições da prova, vai defrontar o Emelec (Equador), o Deportivo Táchira (Venezuela) e o Independiente Petrolero (Bolívia).

A viver sua primeira temporada no Flamengo, equipa que venceu a Libertadores em 2019 com Jorge Jesus, Paulo Sousa vai disputar o Grupo H com um rival argentino, o Talleres, mas também com a Universidad Católica (Chile) e o Sporting Cristal (Peru).

Já o Corinthians, de Vítor Pereira, vai ter pela frente um histórico, o Boca Juniors, com o Deportivo Cali, da Colômbia, e o Always Ready, da Bolívia, a fecharem o grupo E.

Já no grupo D, o Independiente del Valle, equipa equatoriana comandada por Renato Paiva, vai ter como adversários os brasileiros do Atlético Mineiro e América Mineiro e os colombianos do Tolima.

O River Plate, outro dos históricos, vai medir forças com o Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Peru) e Fortaleza (Brasil) no Grupo F.

No Grupo B, ficaram Athletico Paranaense (Brasil), Libertad (Paraguai), Caracas (Venezuela) e The Strongest (Bolívia), enquanto o Grupo C será disputado por Nacional (Uruguai), Vélez Sarsfield (Argentina), Bragantino (Brasil) e Estudiantes de la Plata (Argentina).

O Grupo G ficou composto por Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño e Olímpia (Paraguai) e Colón (Argentina).

Os dois primeiros classificados de cada grupo garantem o acesso aos oitavos de final, enquanto os terceiros caem para a Taça Sul-Americana.

A fase de grupos da 63ª edição da Taça Libertadores arranca em 5 de abril e termina a 26 de maio.