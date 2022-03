Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pandemia de Covid-19 está numa fase de “transmissibilidade muito elevada” com “tendência estável”, tendo uma “gravidade e impacto reduzidos” em Portugal. No entanto, a mortalidade — que determina que Portugal se mantenha em situação de alerta e mantenha as restrições em vigor — não se espera que baixe tão cedo, informa o relatório de monitorização da situação epidemiológica da Covid-19 (que substituiu o das Linhas Vermelhas) divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A incidência cumulativa a sete dias por mil habitantes encontra-se nos 731 casos por 100 mil habitantes, “indicando uma intensidade muito elevada”. “A tendência encontra-se estável em todas as regiões”, à exceção da região autónoma da Madeira, que reporta um padrão “crescente”. Em termos etários, os grupos com idade igual ou superior a 60 anos apresentam “uma tendência crescente da incidência”, em contraciclo com a dos 10 a 19 e a dos 20 a 29 anos em que se observa uma “tendência decrescente”.

No que concerne ao índice de transmissibilidade — R(t) —, este desceu na generalidade do território, situando-se nos 0,97. A região Norte foi a única que “apresentou uma subida” de 0,93 para 0,96, mas mesmo assim continua abaixo da média nacional.

Na ocupação hospitalar, observou-se uma “estabilização”. “O grupo etário com maior número de casos de Covid-19 internados em enfermarias foi o com 80 anos ou mais”, em que se regista uma “tendência crescente”. Já nas unidades de cuidados intensivos (UCI), estão 64 doentes, um “valor que corresponde a 25% do limiar definido como crítico de 255 camas ocupadas”.

O indicador que mensura a razão entre o número de pessoas internadas em enfermaria geral e o número de novas infeções encontra-se nos 0,12, “inferior ao observado na maioria das ondas anteriores”. A proporção de positividade está nos 22,3%, número que está “acima do limiar dos 4%”, mas “com tendência estável”. O relatório dá ainda conta de um “decréscimo no número de testes realizados”.

Sobre mortalidade, registou-se um valor de 25,3 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, “o que corresponde a uma diminuição de 9% relativamente ao período anterior” e que “revela uma diminuição da velocidade de decréscimo da mortalidade por Covid-19 relativamente a períodos anteriores”. Além disso, salienta o documento, este número é “superior ao limiar de 20 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes”, que é definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças.

“Tendo em conta o aumento da incidência em grupos mais vulneráveis, é provável uma inversão da tendência decrescente da mortalidade por Covid-19 nos próximos dias“, sublinha o relatório, que também informa que “a mortalidade por todas as causas encontra-se dentro dos valores esperados” para esta altura do ano, tendo em conta o “reduzido impacto da pandemia na mortalidade”.