Jantar às escuras no InterContinental

R. Castilho, 149, Lisboa. Sábado, 36 euros. Reservas podem ser efetuadas através do 21 381 8700 ou lisha.reception@ihg.com.

Para poupar e saborear: foi em 2007 que o World Wildlife Fund lançou o movimento que alerta para o papel que cada um desempenha na proteção do meio ambiente, e no gasto associado a cada passo que damos. É nesta linha que este sábado o hotel InterContinental Lisboa vai desligar a iluminação da fachada e todas as luzes e aparelhos eletrónicos não essenciais. Mas calma, porque se acende um programa que poderá ser degustado até dia 2 de abril: um jantar à luz das velas com um menu vegan. Sem mais demoras, vamos ao menu. Para entrada, Creme de Beterraba Bio Assada, Maça Grany Smith, Leite de Coco e Abacate com Caril Vermelho; quanto ao prato principal, Guisado de Feijão Barloti com Baunilha Bourbon, Abóbora Hokkaido, Cenoura Bio, Espargos Verdes Assados, Cous Cous de Açafrão, Cremoso de Amendoins com Togarashi; e para rematar entre coisas doces, Pannacotta de Chocolate, Cajus Caramelizados, Sorbet de Cereja.

Spring Wine Market

Super Bock Arena, Porto. Sábado e domingo. O bilhete inclui a degustação dos vinhos presentes, um copo de vinho no Produtor que desejar (seleção do Produtor), uma tapa / petisco e a usual senha de desconto de 1€ para compras de vinhos superiores a 10€.

Para pôr os sentidos à prova quando se aproximar do copo: está aí o Spring Wine Market, a 9.ª edição do Vinhos a Descobrir, Festival e Mostra de vinhos que assume o seu foco na divulgação dos pequenos produtores portugueses. Nesta produção da Inspire, o certame na Super Bock Arena enche-se de vinhos tranquilos, vinho do Porto, Moscatel, vinho Verde e Espumantes, das mais variadas regiões. Entre rótulos já bem conhecidos e novidades a chegarem ao mercado, a experiência torna-se ainda mais prática com um Bengaleiro de Vinhos. Bengaleiro? Isso mesmo. É para poder degustar à vontade sem se preocupar em carregar os precioso néctares. Conte ainda com provas comentadas e uma área de animação e gourmet, com oferta gastronómica.

Chá palaciano

Hotel Pestana Palace, R. Jau, 54, Lisboa. Todos os dias entre as 15h30 e as 18h00. Chá TWG : 6 euros/ por pessoa, Menu Les Soirées du Marquis: 21 euros/ por pessoa, Menu Luís XV: 24 euros/ por pessoa; crianças até aos 7 anos não pagam | crianças 8 aos 12 anos: 50%; Flute de champagne: 12 euros cada

Para o caso chuva insistir em cair lá fora: se o cenário é outonal, mais vale juntar-se à toada que tentar vencê-la. No Pestana Palace o elegante conceito do afternoon tea, nascido em 1840, serve-se durante as tardes primaveris mesmo que o sol se esconda. A renovada carta conta com a assinatura do Chef Pedro Inglês Marques e pode ser provada no cenário da Sala Luís XV, a Sala Luís XVI ou até mesmo no Bar Allegro. A fórmula é simples: basta escolher uma das 16 variedades de chá da prestigiada marca TWG e conjugá-la com uma das duas opções de lanche. O Les Soirées du Marquis é composto por scones caseiros, acompanhados de compotas e clotted cream, 2 variedades de finger sandwichs em delicatessen: pepino e salmão fumado e queijo emmenthal com finas fatias de fiambre. Já o lanche Luís XV inclui scones caseiros acompanhados de compotas e clotted cream, uma travessa de salmão fumado com cream-cheese e cebolinho, e ainda pastéis de nata do Palácio, macarrons e bolo Red velvet. Ah, e não se sinta embaraçado ao pedir uma flute de champanhe para rematar — faz parte da experiência nestes salões.

Banho de Floresta com ritual do chá

Rua das Escolas Novas 605, Fornelo. Sábado, das 10h00 às 13h00. Limitado a 15 lugares, 40 euros por pessoa.

Para abrandar até escutar a natureza: o Banho de Floresta, ou ShirinYoku, é uma prática japonesa que promove a saúde e bem-estar, através de uma caminhada lenta de atenção plena na natureza. Esta experiência imersiva, destinada a ouvir os sons, sentir os cheiros e as texturas, inscreve-se na proposta de Nina Gruntkowski e Maria João Pires Rodrigues. O plano é é realizar este Banho no pequeno bosque da plantação da Chá Camélia. Depois da caminhada, a manhã termina com um ritual de chá, inspirado na cerimónia japonesa. Deve inscrever-se online para esta sugestão.

Leonilson – Drawn 1975–1993

Museu de Arte Contemporânea de Serralves, R. Dom João de Castro, 210,Porto. Até 18 de setembro. 12 euros

Para apreciar mais de 250 pinturas, bordados e outros trabalhos: Leonilson foi um dos grandes expoentes de um movimento da arte brasileira que ficou conhecido como Geração 80, grupo de artistas que celebrou a sua recém-adquirida liberdade com um estilo de pintura gestual, colorido e expressivo. Nascido em 1957, estudou arte em São Paulo, deixou-se influenciar por Eva Hesse e Blinky Palermo, dois artistas que conheceu pessoalmente durante as suas viagens pela Europa, e absorveu o impacto da transavanguardia italiana. Até 18 de setembro, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta a primeira grande retrospetiva da obra do artista brasileiro em Portugal, numa mostra produzida pelo KW Institute for Contemporary Art, Berlim, em colaboração com o Moderna Museet, de Estocolmo, e a Malmö Konsthall, de Malmö.

Um Big Panado para dois

Guilty Avenida e Parque das Nações (Lisboa) e Guilty Porto

Para dividir com o outro lado da mesa: o tamanho é desafiante, o mínimo que se pode dizer sobre as proporções deste panado que naturalmente convida à partilha. A novidade serve para celebrar o décimo aniversário do Guilty by Olivier, que acaba de reforçar a sua carta com ainda mais sabores e novas tentações, como este um pojadouro de novilho com ovo, paprika, molho de tomate, mix de queijos, pecorino, nata olympia, flor de sal e tagliatelle verde. O verde é mesmo a grande estrela no cardápio de novidades da casa: vão do Carpaccio de Beterraba e da Beringela à Parmegiana, ao Burger Raclette e ao prato de Cannelloni vegetariano. Conte ainda com uma nova entrada no menu executivo de almoço.

Spring Market Fernanda Velez

Embaixada, Príncipe Real. Sábado e domingo

Para receber a primavera (mesmo que chova): um teto dá sempre jeito quando o tempo não ajuda a festa e neste caso abriga um conjunto de marcas nacionais que merecem olhar atento. Habituais residentes da Embaixada, no Príncipe Real, estão em destaque este fim de semana no Spring Market com curadoria de Fernanda Velez. Oportunidade para (re)descobrir a Indústria (acessórios e vestuário masculino), a Boa Safra (design ecológico), a Castelbel (sabonetes de luxo e fragrâncias para o lar), a Chumeco (sapatos portugueses), a D.O.T (produtos para bebés e crianças), a Ecolã (produtos com lã pura), a HLC Lisbon (peças de joalharia), a ISTO (roupa e acessórios masculinos), a LATITID (roupa de praia, bikinis e fatos de banho), a Organii Cosmética & SPA, a Benedita Formosinho (peças de roupa intemporais), a Fairy Normal (roupa casual masculina), Etikway (moda, calçado e cosmética) e a Catarina Sampaio Soares (arranjos de flores). Ah, atenção que a lista já vai extensa mas não termina aqui. Também marcam presença etiquetas bem portuguesas que não costumam estar nesta Galeria Conceptual, como a Kin Beachwear, Raquel poço Jewellery, Umbra hats, KAOÂ shop, ou Fátima Palma.

Sessões de Cinema gratuitas

Teatro Narciso Ferreira, Av. Narciso Ferreira, Riba d’Ave. Sábado às 16h00 e 21h30, domingo às 10h30 e 16h00

Para um fim de semana de filmes: a programação regular do renovado Teatro Narciso Ferreira (TNF) arranca este fim de semana, com a rubrica de Cinema para Grande Público, aos sábados, e Cinema para Famílias, aos domingos. Sob a gestão atual da Casa das Artes de Famalicão, a homenagem à raiz da criação do equipamento como cineteatro, sob o traço do arquiteto Manuel Amoroso Lopes e construído em 1944, cruza-se com este programa que irá decorrer até final de junho. Para começar, a 26, é exibido “The Batman”, de Matt Reeves, e no dia seguinte “Encanto”, de Jared Bush, Byron Howard, e Charise Castro Smith. As sessões públicas, gratuitas nesta primeira fase, estarão disponíveis apenas em bilheteira local, uma hora e meia antes de cada sessão.

Festim da primavera n’Aquela Kombucharia

Rua Duque de Saldanha 345, Porto. Sábado, das 14h00 às 19h00

Para beber de um barril solidário: a marca portuguesa de Kombucha celebra a mudança de estação com uma série de ingredientes. Para começar, convida-nos a entrar em sua casa, Aquela Kombucharia, logo a seguir ao almoço de sábado, e a embarcar num lanche cheio de surpresas. Conte com um barril solidário de Aquela Kombucha Floral, cujas receitas reverterão para a Associação Mercado dos Santos, no apoio direto a uma família Ucraniana recém chegada a Matosinhos. E quando a fome apertar, nada tema: há donuts de fermentação natural e lenta do Donut Porto (que trará consigo uma novidade: donuts fermentados com Aquela Kombucha de Gengibre).

Nova carta do Viva Porto

Hotel Neya, Restaurante Viva Porto, R. de Monchique 35 a 41, Porto. Preço médio 35 euros

Responsável pelos restaurantes do grupo NEYA, o chef Diogo Pimentel apresenta o novo capítulo do restaurante Viva Porto, com uma carta que sintetiza “a comida das nossas avós e mães, mas em estreita

conjugação com novas técnicas e roupagens futuristas”. Ligação à terra e comida de tacho e conforto são as referências para esta aventura à mesa, que se faz à boleia de Peixinhos da Horta e Emulsões do Chef, Leitão a Baixa Temperatura, Lombo de Bacalhau à Gomes de Sá e uma sobremesa que encontra na sua base a azeitona.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.