A NTT DATA, anteriormente designada por everis, está à procura de empreendedores para representar Portugal na 21ª edição dos eAwards Global 2022. O concurso internacional, organizado pela NTT DATA Foundation, vai decorrer em 15 países da Europa e da América Latina. Se tem um projeto que procura dar resposta a um problema da atualidade, melhora a qualidade de vida e é responsável do ponto de vista ambiental, esta pode ser a sua oportunidade.

As áreas de atuação devem ser Digitalização, Ambiente e Saúde. Na Digitalização, procuram-se ideias inovadoras relacionadas com a Indústria 4.0, Banca, Seguros, Telecomunicações, Retalho, Comércio Eletrónico, Educação ou qualquer outro setor em que a digitalização possa ter um impacto relevante. No Ambiente, podem ser produtos ou serviços que reduzam ou ajudem a melhorar problemas ambientais, tais como, energias renováveis, mobilidade, eficiência energética e de recursos naturais, economia circular, entre outros. E, no que diz respeito à Saúde, os projetos podem estar relacionados com aplicação da biotecnologia e ciências da vida ao desenvolvimento de medicamentos e novas terapias, assim como, dispositivos médicos inovadores ou soluções de “eHealth”.

Para se candidatar, só tem de ir ao site do eAwards Portugal até ao dia 1 de maio. Depois de serem analisadas todas as propostas a concurso, os semi-finalistas vão apresentar os projetos a um júri responsável por decidir os que passam à próxima fase. O vencedor do eAwards Portugal 2022 ganha um prémio de 10 mil euros e o acesso a um programa de aceleração especializado, onde vai ter mentoria de preparação para a final internacional dos eAwards Global. A final realiza-se em Outubro, durante a NTT DATA Talent Week — uma semana em que vão estar reunidos vários empreendedores internacionais e na qual será possível ter acesso a ferramentas, metodologias e contactos com investidores promovidos pela NTT DATA Foundation. O projeto português vai competir com os vencedores dos restantes países da Europa e da América Latina. O grande vencedor da final global ganha mais 60 mil euros e o acesso a um programa de aceleração. De que é que está à espera para entrar neste ecossistema?

20 anos de história no empreendedorismo

O futuro é digital — isso, já todos sabemos. Ou talvez seja melhor dizer o presente. E, neste caso, o passado também. A NTT DATA é uma empresa do Grupo NTT — Nippon and Telegraph and Telefone Corporation — e uma consultora de negócios e tecnologia, sediada em Tóquio e com presença em mais de 50 países, que reinventa e transforma as organizações através de inovação e tecnologia.. Quanto à NTT DATA Foundation, nasceu em 2001 com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, estimular a inovação e promover o talento. Os prémios vão na 21ª edição e, desde o início, a Fundação já apoiou mais de nove mil projetos em todo o mundo. No ano passado, em Portugal, a N9VE foi a grande vencedora. Esta startup do Porto apresentou um projeto, na categoria de Ambiente, para recuperar Terras Raras a partir de e-waste.

Em edições anteriores, os projetos portugueses já conquistaram dois primeiros lugares na final internacional dos eAwards, assim como duas Menções Honrosas, o que revela a capacidade empreendedora do ecossistema de investigação e startups nacional.

Se a inovação lhe corre nas veias, tem espírito empreendedor e um projeto que pode mudar o mundo, só lhe falta dar o pontapé de saída. Nós ajudamos: o (seu) futuro é aqui.