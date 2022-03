Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cinco jogos, cinco vitórias, 15 pontos, 20 golos marcados, zero golos sofridos. Olhando apenas de forma fria para os números de Portugal na qualificação para o Campeonato da Europa Sub-21, tudo não passaria de um passeio até confirmar de forma matemática o primeiro lugar e a presença na fase final de 2023 na Roménia e na Geórgia para tentar conquistar o único título europeu ainda em falta para a Seleção em todas as categorias e que continua a ser uma espécie de maldição depois de mais uma final perdida no ano passado.

Ainda assim, e numa visão que tem marcado muito do que é o legado de Rui Jorge ao longo de mais de uma década nos Sub-21, tudo isso contava pouco ou nada para o técnico. Onde podia ter uma crise, pela redução de opções para servir a equipa A, via oportunidades. Onde estava a oportunidade, criava quase “crise”. E foi nessa ótica que o técnico lançou a receção à Islândia que antecedia uma deslocação à Grécia que podia quase fechar as contas, recordando as dificuldades sentidas em Reiquiavique (1-0) com um final de loucos onde os golos podiam ter surgido nas duas balizas e que teve Celton Biai a segurar a equipa nacional.

“Foi uma preparação um bocadinho atípica, atendendo ao número de jogadores que saíram mas nada que não se resolva. Estamos bem preparados. A Islândia em outubro criou muitas oportunidades e poderia ter marcado. Nós também. Devemos ter bastante cuidado nas bolas paradas. O relvado é excelente mas não é muito largo e eles têm jogadores com capacidade para num lançamento lateral colocarem a bola perto da nossa baliza com uma equipa que em média é bem mais alta. Isso preocupa-me um pouco e vamos tentar manter a bola longe dessas zonas”, tinha avisado Rui Jorge na antevisão do encontro em Portimão.

“Rendimento defensivo como ponto forte? É um facto, os números não mentem mas também é um facto que deixámos criar oportunidades. Estamos a zero mas poderíamos ter três ou quatro golos sofridos. Precisamos de equilíbrio, de solidez e de crescer defensivamente. Em relação ao resto, não gostamos de particularizar mas não deixamos de fazê-lo quando é justo. O Vitinha teve um papel preponderante na nossa equipa nos últimos 21 jogos mas agora está noutro patamar, felizmente para ele e para os que vieram para o lugar dele”, acrescentara, falando do médio portista que subiu à Seleção A a par de Tiago Djaló, reduzindo as opções de Rui Jorge a par dos lesionados Nuno Tavares, Vitinha (o do Sp. Braga) e André Almeida.

Não foi por todas essas ausências que Portugal perdeu os primeiros pontos nesta fase de qualificação, ficando na segunda posição com 16 pontos a um da Grécia que tem mais uma partida realizada. E também não foi por essas ausências que Portugal sofreu o primeiro golo, muito consentido pela defesa nacional. Mais uma vez, o volume de jogo ofensivo não teve a necessária eficácia na hora da finalização entre 22 remates e 13 cantos. Esse sim acabou por tornar-se o principal problema. Desta vez, custou mesmo dois pontos.

Portugal começou a todo o gás com Fábio Vieira e o estreante Fábio Carvalho a pensarem o jogo nacional com muita qualidade à mistura, tendo dois remates com perigo de Paulo Bernardo (6′) e Gonçalo Ramos (8′) que passaram ao lado. No entanto, e quase como se fosse uma prova das palavras de Rui Jorge, seria mesmo a Islândia a inaugurar o marcador na sequência de uma grande jogada de Bjarkason a aproveitar as muitas facilidades concedidas pela Seleção que ficou nos pés de Willumsson após uma má abordagem de Quaresma (17′). Nem assim Portugal quebrou o futebol mais ofensivo, voltando a criar oportunidades por Gonçalo Ramos (21′) e Fábio Vieira (27′) antes do golo do empate pelo Pistoleiro nascido no Algarve, a ganhar um primeiro ressalto e a atirar de pé esquerdo contando ainda com um desvio que traiu Valdimarsson (34′).

O segundo tempo manteve o domínio na posse, nos remates e nos posicionamentos do conjunto de Rui Jorge mas sem tanta capacidade de criação de chances para a reviravolta como na primeira parte, o que levou o selecionador a abdicar de Henrique Araújo e a lançar Francisco Conceição passando para um 4x3x3 que dava maior largura ao jogo ofensivo. Mesmo com alguns movimentos interessantes, a Islândia só mesmo de bola parada conseguia criar perigo, apostando tudo na solidez defensiva para pelo menos aguentar o empate em Portimão e resistindo com esse 1-1 até Hlynsson atirar a rasar o poste na melhor chance dos islandeses de bola corrida no segundo tempo. O encontro iria mesmo chegar ao fim com um empate.