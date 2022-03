O procurador-geral adjunto José Góis afirmou esta sexta-feira que um dos problemas mais complicados do Ministério Público é articulação entre o departamento que faz a acusação e aquele que julga, porque “não é tudo trigo limpo, farinha amparo”.

José Góis, antigo coordenador do Ministério Público (MP) no Tribunal Boa Hora e nas Varas Criminais de Lisboa, no Campus de Justiça, falava no painel “Que Dirigentes Queremos para o MP”, do 12.º congresso do Sindicato dos Magistrados do MP, que decorre esta sexta-feira e sábado em Vilamoura, Algarve.

Apesar da taxa de condenações nos tribunais em que exerceu funções de coordenação rondar os 90 por cento, o magistrado admitiu que um dos “problemas mais complicados é a articulação entre quem faz a acusação e quem julga”, notando que, após haver uma acusação, nada garante que a mesma resulte numa condenação.

A par deste problema de articulação entre quem acusa e quem julga, José Góis alertou ainda para o facto de atualmente existir nos tribunais uma geração de novos procuradores “que nunca fizeram julgamentos”, ao contrário do que acontecia antigamente na carreira da magistratura do MP.

Recordando que pelos atuais estatutos do MP é necessário ter 10 anos de serviço, qualificação de mérito e outros critérios para se aceder à condição de dirigente do MP, José Góis assinalou que “em lado algum [dos estatutos] se diz [claramente] que perfil é esse” para um adequado exercício dessas funções diretivas no MP.

Durante a sua intervenção, o magistrado criticou os acórdãos demasiado longos, revelando que ainda recentemente, no âmbito do caso da extradição do banqueiro João Rendeiro, uma equipa de procuradores esteve em vias de se deslocar à África do Sul porque as autoridades judiciárias sul-africanos tiveram dificuldades em perceber e deslindar o teor de um acórdão sobre Rendeiro que tinha 2.000 páginas.

“Para lá de Badajoz ninguém entende um acórdão com 2.000 páginas“, ironizou.

José Góis apelou assim à “simplificação e desburocratização” neste aspeto da justiça sob pena de “não haver Simplex que salve a justiça”.

A exigência crescente de uma maior especialização dos magistrados do MP, até para que os juízes generalistas percebam melhor a produção de prova em julgamento, foi outro dos conselhos avançados por José Góis, que reconheceu que o MP enfrenta atualmente uma “advocacia mais belicosa e complicada”, que surge apoiada de pareceres de eminentes juristas e disposta a apresentar diversos requerimentos processuais que exigem resposta atempada do MP.

O magistrado falou ainda da necessidade da Justiça comunicar melhor, admitindo que “não o faz bem”, e desafiando alguém dos presentes a dizer se alguma vez viu um dirigente do MP ou coordenador desta magistratura a “explicar uma decisão” aos jornalistas.

Quanto à autonomia do MP, um dos temas centrais deste congresso, José Góis defendeu que essa autonomia tem que ser também externa, designadamente em relação à PJ e aos restantes órgãos de polícia criminal.