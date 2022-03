Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A certa altura, parecia impossível Christian Eriksen voltar ao futebol. Voltou.

A certa altura, parecia impossível Christian Eriksen encontrar um clube top 5 da Europa. Encontrou.

A certa altura, parecia impossível Christian Eriksen ser de novo importante na seleção dinamarquesa. E foi.

Apenas um mês depois de ter voltado oficialmente à competição pelos ingleses do Brentford, o médio foi chamado à equipa da Dinamarca, contraiu Covid-19, esteve em risco até à última num possível regresso mas acabou mesmo por entrar nas opções do técnico Kasper Hjulmand. A partir daí, o resto foi história.

287 days after that terrible moment at the Euros, Christian Eriksen scores for Denmark. What a fairytale. ❤️???????? #Eriksen We love to see that, @ChrisEriksen8! pic.twitter.com/StInKtZygJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2022

Lançado ao intervalo do encontro particular em Amesterdão com os Países Baixos, e numa altura em que os escandinavos perdiam por 3-1, o jogador de 30 anos fez um ligeiro compasso de espera junto à linha lateral, foi ovacionado por uma Johan Cruyff Arena de pé (incluindo adversários e o selecionador contrário, Louis Van Gaal), arregaçou as mangas e correu para o campo enquanto agradecia a manifestação de apoio.

Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he's back playing for Denmark. Incredible ❤️ pic.twitter.com/2j5mcloCbO — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022

Demorou apenas dois minutos para mostrar a falta que fazia 287 dias depois da paragem cardíaca que deixou tudo e todos em suspenso na partida inaugural da Dinamarca no Campeonato da Europa de 2020 frente à Finlândia, em Copenhaga: no seguimento de uma jogada de combinação pela direita com cruzamento para trás, Eriksen apareceu de rompante para rematar sem hipóteses para o 3-2 dos encandinavos, que ganharam ainda esperança na possibilidade de empatarem o jogo antes de Bergwijn bisar e fazer o 4-2 final, antes de nova salva de aplausos e cumprimentos ao número 10 que deixou visivelmente comovido o jogador.

Football is beautiful ❤️ Back in the Denmark side for the first time since his cardiac arrest at Euro 2020, Christian Eriksen scores within a minute of entering the pitch!#NEDDEN pic.twitter.com/xLBeOUGQgR — Sacha Pisani (@Sachk0) March 26, 2022

“O meu objetivo é jogar o Campeonato do Mundo no Qatar. Quero jogar. É essa a minha vontade. É uma meta, um sonho. Se vou ou não ser um dos convocados, isso é outra coisa, mas o meu sonho é voltar. E é claro que sinto que posso voltar porque não me sinto em nada diferente. Fisicamente estou em grande forma e por isso tenho esse objetivo, apesar de faltar muito. Até lá, quero apenas jogar futebol e poder provar que voltei ao mesmo nível”, revelara o jogador da seleção que chegou às meias-finais do último Europeu na primeira entrevista dada após a paragem cardíaca à DR1, onde comentou também tudo o que se passou.

“Foi incrível como tantas pessoas sentiram a necessidade de me escreverem ou de me enviarem flores. Foi algo que teve impacto em muitas pessoas e sentiram a necessidade de amparar-me, a mim e à minha família. Isso deixa-me muito feliz. No hospital, diziam-me que estava cada vez mais a receber flores. Era estranho, não esperava que me enviassem flores porque morri por cinco minutos. Foi extraordinário mas muito bom da parte de todos e uma grande ajuda para mim ter recebido todo aquele suporte. As pessoas ainda me escrevem. Agradeci às pessoas com quem me encontrei pessoalmente. Agradeci pessoalmente aos médicos, aos meus companheiros de equipa e às famílias deles. Mesmo aos fãs que enviaram milhares de cartas, emails e flores ou até mesmo a quem me cumprimenta e fala comigo nas ruas, tanto em Itália como na Dinamarca. Agradeço a todos eles porque foi algo que me chegou um pouco de todo o mundo e ajudou-me imenso a ultrapassar tudo isto”, explicara nessa primeira intervenção pública ao sucedido.

Depois de ter estado a treinar no Odense, clube dinamarquês onde passou na formação, Eriksen foi forçado a rescindir contrato com o Inter devido às regras da Serie A que impedem que um jogador tenha um desfibrilhador interno e assinou pelo Brentford, levando até ao momento três jogos e um total de 218 minutos com uma assistência: foi suplente utilizado na derrota em casa com o Newcastle e assumiu depois a titularidade nos triunfos também na Premier League com Norwich (fora, 3-1) e Burnley (casa, 2-0).