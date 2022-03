Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dos métodos utilizados para treinar cães é usar uma pistola de água ou um frasco que esguiche água para molhar os animais de companhia caso se portem mal.

Esta tática, contudo, parece resultar muito bem em gaivotas, ou pelo menos é o que os clientes de dois hotéis em Veneza — “Gritti Palace” e “Hotel Monaco & Grand Canal” — confirmam. À chegada ao hotel é-lhes dada uma pistola cor de laranja que esguicha água. Medo da ‘cor laranja’ ou aprendizagem ao fim de muitas esguichadelas de água, a verdade, de acordo com o The Guardian, é que os turistas dos hotéis já não têm de ‘disparar’ sobre as aves — basta deixar as armas em cima da mesa que nenhuma gaivota se vai fazer ao bife.

A cidade no norte de Itália tem enfrentado, nos últimos anos, um problema com estas aves. Habituadas à presença humana, aproveitam qualquer momento desprevenido pelos turistas da cidade para se aproximarem que nem abutres à procura de restos de comida deixados a abandono nas esplanadas de Veneza.

O grande número de gaivotas, que além de ser uma presença irritante e agressiva para as pessoas, representa um problema de saúde e higiene, assim como para os edifícios e o ambiente”, afirmou Francesco Boemo, especialista em higiene e ambiente e coordenador do seminário da Associação de Hotelaria de Veneza.

Em cima da mesa (além das pistolas de água, claro) estão as hipóteses de utilizar falcoeiros para caçar as gaivotas ou afugentá-las com um sistema de som específico ou odor desagradável — os dois não percetíveis para o ser humano.