Jaime Nogueira Pinto e a direita radical portuguesa são indissociáveis e é “sem linhas vermelhas” que o politólogo aceita o Chega no espectro político nacional, nomeadamente por considerar que o partido liderado por André Ventura tornou possível um “reequilíbrio” da direita. O Chega queria mais do que isso — preferia e sonha até com um casamento formal —, mas Jaime Nogueira Pinto não está disponível para um compromisso tão sério e fica-se pelas aparições espontâneas.

“Ficaríamos aqui a tarde inteira a ouvir o seu conhecimento. Quase me arrisco a dizer que não iríamos nacionalizá-lo [uma alusão a uma parte da conversa sobre a economia nacional], mas iríamos chegalizá-lo e convertê-lo.” Quem o disse foi Bruno Nunes, deputado do Chega e vereador em Loures, que estava a moderar o painel em que Nogueira Pinto marcou presença, mas o sentimento é comum a outros dirigentes do partido.

Esta não é a primeira vez que Jaime Nogueira Pinto falou num evento do Chega, já o tendo feito na 1.ª Academia Política do partido e na Academia de verão de jovens.

O Chega procura um normalização e uma aceitação geral da sociedade que permitam a ambição que já nem André Ventura esconde: ultrapassar o PSD. Para isso, há um esforço de recrutamento e integração de membros de outros partidos — principalmente ex-PSD e ex-CDS — e de pessoas reconhecidas na sociedade na área da direita.

Jaime Nogueira Pinto encaixa muito nesse perfil que o Chega procura e, por isso, André Ventura não tem qualquer receio em abrir-lhe as portas para voos maiores (e distantes): “Jaime Nogueira Pinto será o nosso ministro da Cultura se alguma vez o Chega vencer as eleições. Se ele aceitar claro”, conta ao Observador. Porém, o politólogo não demonstra estar interessado e diz que “nunca esteve na agenda” esse tipo de cargo no Governo. “Era preciso que as coisas piorassem muito para que alguém me convidasse para ministro e eu aceitasse.”

A presença na Convenção de Autarcas é justificada através de uma comparação (e afasta ligações mais fortes ao Chega), com o politólogo a sublinhar que tem “falado em audiências do CDS, do PSD, para monárquicos, para católicos”. Como tal, o desafio feito pelo dirigente do Chega Bruno Nunes não tem razão de ser: “Acho que não tenho nem as virtudes nem os defeitos requeridos pela militância partidária.”

“Para mim, é mais importante e necessário priorizar as ideias e a batalha cultural. Renovar o pensamento da direita implica uma independência e uma liberdade que a pertença a um partido, de certa forma, limita”, justifica o politólogo. Aliás, Jaime Nogueira Pinto diz mesmo não ter “linhas vermelhas”, mas considera que não é preciso ser militante ou simpatizante de um partido para “falar para eles ou com eles”.

Esta divisão de narrativa foi feita na própria conferência que Nogueira Pinto protagonizou e em que se dirigiu a alguns dos que o ouviam como “os senhores que são deputados e o vosso partido”, num distanciamento claro entre o orador e a plateia.

Do “tabu” quebrado aos “impulsos oportunistas”

O conhecido intelectual da direita radical portuguesa considera que “o Chega, bem ou mal, acabou com a ausência da direita do leque partidário”. A direita a que Jaime Nogueira Pinto se refere é a mesma que tem vindo a criticar ao longo dos últimos anos e que disse até não ter existido durante 40 anos, referindo-se aos partidos desse lado do espectro político com a “direita da esquerda”.

Mais do que ocupar esse espaço que o politólogo já tinha dito estar vazio, Nogueira Pinto sublinha que o partido nacionalista “abriu uma brecha e quebrou um tabu”, nomeadamente por ter “influenciado ou pressionada para a direita o leque partidário português” que estava, aos seus olhos, “exoticamente desviado e enfeudado à esquerda”.

“O Chega, ou qualquer outro partido que queira fazer frente à esquerda, não pode ignorar as causas de uma direita coerente e inteligente, aquela que surgiu na Europa nos últimos anos e ali se afirma”, explica, realçando que “a direita das ideias e dos valores é nacionalista ou soberanista em política e conservadora em costumes”.

Apesar disso, Nogueira Pinto sublinha que o Chega “insiste demais em questões como ‘os privilégios dos ciganos’ ou o agravamento das penas de prisão; e fala de menos, por exemplo na desnacionalização da economia portuguesa”.

Por outro lado, considera que pode vir a ser prejudicado se entrar em “contradições e incoerências” e caso venha a ‘colar-se’ àquilo que muitas vezes critica. “Pelas mesmas razões que o Chega ganhou com a incoerência, os complexos de esquerda e as contradições dos outros, pode perder – e muito – se se deixar levar por impulsos oportunistas, saindo da sua matriz nacionalista, popular e conservadora para abraçar, por mero populismo, ‘causas’ contrárias à sua identidade política e ideológica”, disse, já depois de ser conhecida a contratação de Cristina Rodrigues para o gabinete parlamentar do Chega e tendo em conta as muitas posições que a ex-deputada do PAN defende.

Direita? “Ficar calado” pode chegar para o Chega

Questionado sobre a possibilidade de o Chega ter atingido um limite no crescimento de eleitores — uma previsão traçada por Riccardo Marchi, autor do livro A Nova Direita Anti-Sistema —Jaime Nogueira Pinto não só discorda como acredita que há espaço para uma mudança de ciclo: “A hegemonia da esquerda dura há 48 anos, o tempo que durou a hegemonia autoritária da direita. Se o ciclo existe, há espaço para uma afirmação alternativa à hegemonia do centrão. Do Chega ou de outras forças políticas que defendam com coerência e inteligência valores alternativos.”

Aliás, o politólogo acredita que se as lideranças do PSD “não se definirem como clara alternativa à esquerda o partido poderá ir perdendo eleitores para o Chega ou para qualquer outro partido ou força à sua direita”.

E vai mais longe: “Se o CDS ‘renovado’ continuar a votar no Parlamento Europeu contra a Hungria e a Polónia nas “questões fraturantes” e se a Iniciativa Liberal quiser ficar, em S. Bento, entre o PS e o PSD, ao Chega bastará ficar calado que os votos não vão parar de lhe chegar.”