Já aqui noticiámos batalhas entre os candidatos ao título da berlina eléctrica mais rápida do mercado. E com potências acima dos 1000 cavalos, em alguns dos casos, foi notável a capacidade de aceleração revelada pelos modelos mais rápidos na resposta ao acelerador. Desta vez, em vez das berlinas da Tesla, Lucid e Porsche, temos pela frente um confronto entre as duas primeiras pick-ups a bateria que chegaram ao mercado. Mas quem vencerá entre a GMC Hummer EV Pick-up e a Rivian R1T?

A Hummer é a mais potente das duas pick-ups eléctricas, reivindicando 1014 cv e 1491 Nm, valores impressionantes e que explicam que, apesar de anunciar um peso de 4103 kg, a pick-up da GMC seja capaz de ir de 0-96 km/h em apenas 3,0 segundos. O peso elevado é devido, entre outros, ao facto de montar uma bateria imensa, com 200 kWh de capacidade, que alimenta os três motores de forma a assegurar uma autonomia de 550 km.

Face a este monstro com caixa aberta atrás, a Rivian não surge como menos agressiva. A potência é inferior, com o fabricante a anunciar “mais de 811 cv e mais de 1220 Nm”, o que ainda assim é muito do que o Porsche Taycan é capaz de disponibilizar a quem se senta ao volante. Se bem que seja menos potente, com uma diferença de quase 200 cv, a R1T pesa menos 907 kg, pelo menos nesta versão, que monta uma bateria com apenas 135 kWh (também está disponível uma versão com 180 kWh para maior autonomia). Daí que ambas as pick-ups anunciem 0-96 km/h em 3 segundos, o que deixa antever um certo equilíbrio.

O vídeo da Throttle House demonstra que o anunciado equilíbrio era, afinal, bastante exagerado. Este canal de YouTube provou que no arranque do ¼ de milha (402 metros) a Rivian R1T é mais rápida do que a Hummer, mesmo se ambas perdem para o Model X, que os organizadores decidiram introduzir na primeira aceleração porque estão a realizar um sorteio em que o Tesla é o prémio.

No comparativo com arranque lançado, a partir de 48 km/h, a Rivian voltou a reagir mais rapidamente ao acelerador, conquistando mais uma vitória. Provou assim que na aceleração, dentro de certos limites, o peso reduzido pode ser mais importante do que uns cavalos adicionais.