Desde o início da guerra que milhões de ucranianos tentam conseguir um lugar num comboio que os possa tirar do país. Olaksandr Kamyshin é o homem que controla a ferrovia da Ucrânia: é ele que garante o transporte do exército, de armas, de ajuda humanitária e, sobretudo, de civis em fuga. E é por isso que tem a cabeça a prémio.

Foi isso que garantiu à BCC, a quem explicou que, desde o início do conflito com a Rússia, não para muito tempo no mesmo sítio e não tem rotinas — tudo para não ser encontrado. “Temos de ser mais rápidos que aqueles que nos tentam apanhar”, contou à emissora britânica.

Desde o dia 24 de fevereiro que trabalhar para os comboios ucranianos se tornou uma profissão de risco, com 41 funcionários mortos e 40 feridos, atingidos enquanto reparavam carris danificados pelos ataques russos.

“As linhas são atingidas diariamente. Atingem as estações. Os nossos funcionários arriscam a vida, são alvo de bombardeamentos”, explica Kamyshin. Mas este chefe da ferrovia ucraniana garante que o perigo não o demove: “Continuamos a reparar as linhas, assim que os ataques param. Vamos manter os comboios a funcionar durante o máximo de tempo possível. Não há outra opção”.

Sessenta mil passageiros estão, em média, a ser transportados diariamente: partem do sul, do norte e do leste, em direção à zona ocidental do país, próxima da Polónia. Cerca de 20 mil partem de comboio para países vizinhos. “No pico, estávamos a transportar cerca de 190 mil pessoas por dia”, avançou à Radio Free Europe.

No total, Kamyshin estima que, até agora, 2,5 milhões de pessoas tenham conseguido chegar a local seguro através dos comboios, mas para garantir que os passageiros não são alvo de ataque é preciso mudar constantemente os horários, para trocar as voltas ao inimigo. Os comboios, que antes percorriam os 23 mil quilómetros da ferrovia ucraniana a 160 quilómetros por hora, tiveram de abrandar a velocidade para 60 quilómetros por hora, por motivos de segurança.

Apesar dos riscos, Kamyshin não hesita em dizer que os comboios são hoje mais seguros que os carros. “Mesmo com bombardeamentos em todo o lado, as estações e os comboios são os locais mais seguros no país, neste momento”, disse à CNN.

Para o diretor dos caminhos de ferro, prova disso foi a viagem que os líderes polaco, esloveno e checo fizeram na semana passada, quando se deslocaram a Kiev, de comboio, para um encontro com o governo da Ucrânia. A viagem, que começou na Polónia, passou por Lviv e acabou na capital, foi descrita como arriscada, mas altamente simbólica. “O facto de os primeiros-ministros terem escolhido o comboio em vez do carro ou helicóptero, ou de qualquer outra opção, para mim, é a melhor avaliação que se pode fazer da ferrovia”, comentou com orgulho.

“Nem aos meus filhos digo onde estou”

Aos 37 anos, Olaksandr Kamyshin deixou de ser o anónimo que dirige a empresa que mais gente emprega no país, 231 mil pessoas, para passar a figura de revelo na política ucraniana — a BCC descreve-o como uma espécie de diretor de operações em tempos de guerra — munido apenas de um telefone e Internet.

A emissora britânica, que esteve com Kamyshin na Ucrânia — num local que não pôde revelar —, descreve um frenesim de chamadas telefónicas, algumas com altos dirigentes de outros países. “Obrigada pelo apoio, mas também tenho um pedido. Por favor, ajude-nos a reforçar o comércio entre a Ucrânia e a Polónia”, ouvem Kamyshin dizer ao telefone ao ministro polaco das infraestruturas.

Os dias do chefe dos caminhos de ferro ucranianos são agora passados na clandestinidade: vai de cidade em cidade, e muda de poiso de noite, com as luzes do comboio apagadas, para evitar ser detetado pelos russos e, assim, evitar bombardeamentos. “Nem aos meus filhos digo onde estou. Não podemos revelar a nossa localização, toda a gente tem de perceber que estamos em guerra”, confessou à CNN.

Há um mês que não vê a mulher e os dois filhos, mas Kamyshin tem a certeza de que vai valer a pena: “Seja como for, esta guerra vai ser ganha pela Ucrânia.”