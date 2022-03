O violoncelista Yo Yo Ma vem a Lisboa na próxima semana tocar com a Afghanistan National Institute of Music (ANIM), cuja sede se mudou para Portugal, anunciou a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, esta sexta-feira.

O músico norte-americano nascido em França e de origem chinesa é considerado um dos melhores violoncelistas da atualidade, sendo também Embaixador pela Paz da ONU.

“A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCM) terá a honra de receber o violoncelista Yo-Yo Ma”, avança o conservatório, explicando que o músico participará em diversas atividades com a comunidade EAMCN e com a ANIM.

Sob o tema “a importância da música para a união dos povos”, Yo Yo Ma estará na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa, no próximo dia 29 de março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O programa prevê um concerto com Ensemble de Música Tradicional Afegã, com alunos do conservatório e Yo-Yo Ma.

Durante a manhã prevê-se ainda uma “conversa de Yo-Yo Ma com a comunidade educativa sobre o papel da música na união dos povos e a importância da diversidade cultural“, acrescenta a EAMCM, numa nota enviada para a Lusa.

No ano passado, o então ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, anunciou que Portugal passava a ser a sede da Escola de Música do Afeganistão (ANIM) ao abrigo de emergência humanitária naquele país, após a tomada do poder pelos talibãs.

João Gomes Cravinho disse na altura que a ANIM trata a música como “ponte entre as culturas”, ensinando aos estrangeiros a sua essência tradicional.