Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No que respeita à BMW, o X7 representa desde 2019 os interesses da marca germânica nos SUV topo de gama, onde a batalha em território europeu se resume aos construtores alemães. Agora que se aproxima a apresentação do BMW Série 7, que será revelado a 20 de Abril, a BMW prepara-se para refrescar a imagem do actual X7, aproximando-o da nova berlina de luxo.

Com mais de 5 metros de comprimento (5,151 m), 2 metros de largura e 1,805 m de altura, com um peso de quase 2,5 toneladas, o X7 é um modelo imponente. Na actual versão, exibe uns faróis esguios à frente e atrás, com a tradicional grelha de duplo rim a assumir dimensões generosas.

De acordo com o iXForums, que libertou uma foto do renovado X7, a iluminação frontal do topo de gama passa a estar dividida em dois níveis, como irá acontecer nos novos Série 7 e i7. Os faróis são ainda mais finos e assumem uma posição superior, adoptando a solução cristal LED, para em baixo surgir um conjunto óptico que deverá englobar as luzes de nevoeiro e os indicadores de mudança de direcção.

Como motorização, a imprensa germânica avança com a actual unidade com seis cilindros em linha e 3 litros de capacidade, que salta dos actuais 340 cv para 400 cv. Uma versão PHEV irá fornecer uma potência total de 500 cv, sendo que, por estar associada a uma bateria de grandes dimensões, deverá assegurar uma autonomia em modo eléctrico acima dos 80 km, valor que será em breve obrigatório para usufruir das ajudas do Estado alemão.