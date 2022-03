Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marine Le Pen está de visita às ilhas de Guadalupe onde, este domingo, foi insultada por um grupo de manifestantes no hotel onde estava a gravar um programa de televisão.

Segundo a Reuters, os manifestantes terão entrado pelo hotel onde se encontrava a candidata de extrema direita às eleições presidenciais francesas do próximo mês de abril, onde a cercaram e vaiaram. Os manifestantes gritaram “fora Le Pen” e “Le Pen racista”, conta o jornal El Mundo e a candidata presidencial teve de sair escoltada.

Les images de Marine Le Pen chahutée par des indépendantistes lors d'un déplacement en Guadeloupe pic.twitter.com/dYTNfBxFYC — BFMTV (@BFMTV) March 27, 2022

Segundo o jornal espanhol, o porta-voz de Le Pen, Julien Odoul, já reagiu ao sucedido e disse à Franceinfo que “se trata de uma campanha de militantes de extrema esquerda, grupos locais, que destroem tudo, estejam onde estiverem no território da república”.

Emmanuel Macron também falou sobre o que aconteceu à sua opositora e disse ao canal France 3, “acho chocante, como todos, e condeno veementemente”. Acrescentou ainda que denuncia “todas as formas de violência, verbal e física” e acentuou que luta contra as ideis de Marine le Pen, “mas com respeito”. As eleições presidenciais francesas têm a primeira volta marcada para domingo dia 10 de abril.