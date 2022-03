Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando a 5 de novembro de 2020 Abel Ferreira venceu o Red Bull Bragantino na estreia como treinador do Palmeiras nos oitavos da Taça do Brasil, dificilmente se poderia imaginar o contexto com que se chegaria a mais um encontro entre os dois conjuntos neste caso para as meias-finais do Campeonato Paulista. Nem do Red Bull Bragantino, que fez um grande Brasileirão no ano passado e está cada vez mais próximos daqueles que são os habituais candidatos ao título, nem do Palmeiras. E aquilo que aconteceu ao longo de menos de um ano e meio após assumir o Verdão deixa o português na história do clube a vários níveis.

Logo à cabeça, o resultado do encontro deste fim de semana, um triunfo por 2-1 que vale a presença em mais uma final, agora do Campeonato Paulista, com golos de Murilo Cerqueira (2′) e Rony (40′) entre o empate de Leonardo Realpe (18′). São Paulo e Corinthians decidem este domingo a outra vaga no jogo decisivo, sendo que o Palmeiras é a única equipa que não sofreu qualquer derrota na prova (11 vitórias e três empates). Ao todo, são já nove as finais alcançadas por Abel Ferreira desde que assumiu o comando do Verdão, com quatro vitórias em duas Taças dos Libertadores (1-0, Santos em 2020 e 2-1, Flamengo em 2021), uma Taça do Brasil (1-0 e 2-0, Grémio em 2020) e uma Supertaça Sul-Americana (2-2 e 2-0, Athl. Paranaense em 2022) e outras derrotas na Supertaça Sul-Americana (2-1 e 1-2 com 3-4 g.p., Defensa y Justicia em 2021), na Supertaça do Brasil (2-2 com 5-6 g.p., Flamengo em 2021), no Campeonato Paulista (0-0 e 0-2, São Paulo em 2021) e no Mundial de Clubes (1-2, Chelsea). Em média, por cada mês e meio… uma final.

Recordes, marcas e história ????????‍♂️???????? Abel Ferreira chegou à 9ª final e se isolou como técnico com mais vitórias seguidas no Allianz Parque ➤ https://t.co/D4nMKwG85T#DiaDoFico#AvantiPalestra #PALxRBB pic.twitter.com/fPQDoRxoFM — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 27, 2022

Em paralelo com mais uma decisão atingida, este foi também o fim de semana em que o treinador português renovou contrato com o Palmeiras até 2024, tornando-se o treinador mais bem pago da história da América do Sul (6,7 milhões de euros por ano) depois de um período em que encaixou só em prémios por conquistas desportivas um valor a rondar os 70 milhões de euros. Apesar de ter recebido abordagens não só de Portugal para um possível regresso à Europa, o técnico acabou querer resolver já a sua vida profissional.

“Se é para o bem de todos e felicidade geral da #FamíliaPalmeiras, digo ao povo que fico!” ????????????#DiaDoFico #AvantiPalestra pic.twitter.com/CC0ZtyWXpp — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

“Se vim para o Brasil foi por responsabilidade do Galiotte [ex-presidente], se continuo é por responsabilidade da Leila [atual presidente]. Ela fez um esforço muito grande. Tive apenas uma reunião com ela. Ela disse uma frase e marcou-me: ‘Você só não fica no Palmeiras se não quiser’. Portanto, agradeço a confiança. Confio neles como eles confiam em mim. Não posso deixar de falar no Barros [diretor]. As pessoas não imaginam o que ele se dedica ao clube”, começou por dizer o técnico português após a renovação.

“A única coisa que posso prometer é que o Palmeiras, jogue onde jogar, com quem for, jogue para ganhar. Mas não vamos ganhar sempre. Não há equipas imbatíveis. Vamos perder. Vamos manter a toada. Quem defende este clube sabe que tem de jogar no limite. Os jogadores sabem disso. Essa renovação só acontece, também, fruto da qualidade, pela vontade dos nossos jogadores. Vocês dão muita importância ao treinador. Mas quem faz acontecer, os protagonistas, são os jogadores. E para eles também o meu muito obrigado”, acrescentou Abel Ferreira em mais uma das muitas mensagens que tem dedicado ao plantel.

“A minha esposa está comigo desde sempre. Ela sempre me conheceu. Ela entende de futebol. Quando vim, disse que não vinha porque treinadores vão embora. Mas de facto ela já veio aqui várias vezes e já entendeu como é o Palmeiras, os palmeirenses. É isso que me interessa. Foi isso que fez a diferença. Eu só ficaria se elas viessem. E posso dizer que quem tratou do meu contrato foi a minha esposa, o meu empresário e o advogado da família. Não sei se é só comigo mas lá em casa quem manda é ela… Eu fico muito contente. Gostaria de dedicar essa vitória à minha filha mais velha, que é quem mais sofre”, revelou ainda.

Entre vários registos históricos, Abel Ferreira, apenas o sexto treinador a fazer mais de 100 jogos no Verdão depois de Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Brandão, Rubens Minelli e Gilson Kleina, já superou o número de finais de Luxemburgo e está apenas a uma do recordista Scolari (dez, com cinco vitórias e outras tantas derrotas). O português conquistou também duas das três Libertadores do Palmeiras… em apenas dez meses. Ao todo, Abel leva 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas em 124 jogos oficiais, sendo que após a renovação a maior estrela para os adeptos acabou por ser… a mulher do treinador, Ana.