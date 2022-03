Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 94ª entrega dos Óscares decorre na noite de domingo em Los Angeles, com transmissão na RTP1, e a cerimónia deverá ser bastante mais curta, já que os vencedores de oito categorias vão ser revelados uma hora antes no Dolby Theatre de Los Angeles (uma alteração a que não serão alheias as constantes quedas de audiências dos últimos anos — em 2021, só 10,4 milhões de americanos viram a transmissão em directo, um número desastroso — bem como a crescente e estridente politização do evento).

“O Poder do Cão”, de Jane Campion, uma produção da Netflix, tem 12 nomeações e é o favorito deste ano, seguido de “Duna”, de Denis Villeneuve, com 10 (mas boa parte em categorias secundárias e técnicas), de “Belfast”, de Kenneth Branagh, e “West Side Story”, de Steven Spielberg, com sete cada, e de “King Richard: Para Além do Jogo”, de Reinaldo Marcus Green, com seis. Fomos buscar as 10 principais categorias para adiantar os vencedores evidentes e também propor os alternativos.

Melhor Filme e Melhor Realização

Quem vai ganhar: “O Poder do Cão” e Jane Campion

Quem devia ganhar: “Drive My Car” e Ryûsuke Hamaguchi

A repetir-se o “efeito “Nomadland”” do ano passado, e considerando o espírito dos tempos que o filme reflete (um falso “western” que é na verdade sobre o estereótipo da “masculinidade tóxica” da agenda neofeminista), os prémios que tem ganho e o peso do número de nomeações, “O Poder do Cão” e Jane Campion são os vencedores mais prováveis. Mas “Drive My Car”, o drama intimista automóvel, teatral e tabagista do japonês Ryûsuke Hamaguchi é, de olhos fechados, o melhor filme de todos.

Melhor Ator

Quem vai ganhar: Will Smith-“King Richard: Para Além do Jogo”

Quem devia ganhar: Javier Bardem-“Being the Ricardos”

Se o critério que pesar mais for o da “diversidade”, Will Smith (“King Richard: Para Além do Jogo”) ou Denzel Washington (“A Tragédia de Macbeth”) vão disputar este Óscar, com vantagem para o primeiro, na pele do ambicioso e persistente pai das tenistas Venus e Serena Williams. Se não, Benedict Cumberbatch, que parece estar em toda a parte recentemente, fica com a estatueta pelo seu “cowboy” homossexual reprimido e odiento em “O Poder do Cão”. Mas o vencedor devia ser Javier Bardem, por fazer, estupendamente, de Desi Arnaz, o imparável e inafundável marido de Lucille Ball em “Being the Ricardos”, de Aaron Sorkin.

Melhor Atriz

Quem vai e merece ganhar: Olivia Colman — “A Filha Perdida”

A inglesa Olivia Colman tem já um Óscar nesta categoria (“A Favorita”, 2019), mas poderá muito bem arrematar o segundo graças ao seu papel em “A Filha Perdida”, todo ele em reserva emocional, “nuance” e ocultação. A sua grande rival é sem dúvida Jessica Chastain, na pirosa televangelista caída em desgraça de “Os Olhos de Tammy Faye”. (E já agora: Kristen Stewart como Lady Diana em “Spencer” pode causar uma surpresa).

Melhor Ator Secundário

Quem vai ganhar: Kodi Smit-McPhee — “O Poder do Cão”

Quem devia ganhar: Ciarán Hinds — “Belfast”

Se voltar a funcionar aqui a lógica tradicional da Academia, Kodi Smit-McPhee leva este Óscar e dá mais um a “O Poder do Cão”. Isto embora Troy Kotsur esteja na sombra pelo seu papel em “No Ritmo do Coração”, o pequeno filme inesperado deste ano. Só que quem está mesmo a pedir estatueta é o veterano Ciarán Hinds com o seu papel do pacatíssimo e sábio avô do menino protagonista de “Belfast”.

Melhor Atriz Secundária

Quem vai e merece ganhar: Judi Dench — “Belfast”

A haver justiça, Judi Dench leva para casa o segundo Óscar nesta categoria, com a sua expressiva, parcimoniosa e comovente interpretação da avó do menino de “Belfast”, filme que merece plenamente fazer a “dobradinha” nestas duas categorias secundárias.

Melhor Argumento Original

Quem vai ganhar: Kenneth Branagh — “Belfast”

Quem devia ganhar: Paul Thomas Anderson — “Licorice Pizza”

Kenneth Branagh, com o seu “Belfast” surge como o principal favorito, já que não tem peso suficiente para disputar as categorias principais e pode acabar por ser compensado nestas. Só que Paul Thomas Anderson, para além de ter escrito um belíssimo argumento em “Licorice Pizza”, não merece não sair de mãos a abanar da cerimónia deste ano, em que nem sequer viu os dois jovens intérpretes de “Licorice Pizza” serem indicados para Melhor Ator e Atriz. E se Cooper Hoffman e Alana Haim o mereciam.

Melhor Argumento Adaptado

Quem vai ganhar: Jane Campion — “O Poder do Cão”

Quem devia ganhar: Ryûsuke Hamaguchi e Takamasa Oe — “Drive My Car

Mais uma vez, Jane Campion, com “O Poder do Cão”, surge na “pole position” pela sua adaptação do livro de Thomas Savage. E mais uma vez, Ryûsuke Hamaguchi, aqui acompanhado por Takamasa Oe, deviam levar o Óscar, com o seu trabalho sobre um conto de Haruki Murakami.

Melhor Filme Internacional

Quem vai e merece ganhar: “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi

Se este ano “Drive My Car” não imitar o sul-coreano “Parasitas”, e se nem sequer ganhar nenhum dos outros três Óscares para que está nomeado, a fita de Hamaguchi tem tudo para arrebatar pelo menos este para o Japão. A sua principal ameaça é “Flee — A Fuga”, do dinamarquês Jonas Poher Rasmussen.

Melhor Longa-metragem Animada

Quem vai ganhar: “Luca”, de Enrico Casarosa

Quem devia ganhar: “Flee — A Fuga”, de de Jonas Poher Rasmussen

Três dos cinco nomeados deste ano são da Disney/Pixar, e o melhor deles (ou o menos mau…) é “Luca”, de Enrico Casarosa. Mas se Academia estiver em modo mais sério, dá o Óscar a “Flee — A Fuga”, de Jonas Poher Rasmussen. Porque é bom, porque a animação não é só para entreter as crianças e deve também falar da realidade e de assuntos atuais e para adultos, e porque a Disney e a Pixar já têm ambas muitos Óscares destes.