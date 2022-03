Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na véspera, na Costa Daurada entre Salou e Cambrils, não faltaram surpresas; este domingo, em Barcelona e com seis passagens pelo circuito de Montjuic, nem uma. E a Volta à Catalunha, que foi ainda mais disputada e emocionante do que se esperava à partida, acabou mesmo por ficar definida por uma invulgar fuga de 130 quilómetros de Sergio Higuita e Richard Carapaz que deixou os sul-americanos nas duas primeiras posições da geral individual. João Almeida, o principal prejudicado por esse “ato de fé” do colombiano ao perder a camisola amarela ganha na sexta-feira, ficou no terceiro lugar. E, com isso, garantiu o seu primeiro pódio no World Tour pela nova equipa da UEA Team Emirates, o terceiro enquanto profissional.

“Não foi perfeito. Na verdade foi um erro meu. Comecei a primeira subida demasiado atrás mas é assim o ciclismo, cometemos erros às vezes. Foi um dia difícil. Creio que todo o pelotão estava preocupado com as condições mas no final nem foram tão más. Não será fácil, mas o ataque deles não era algo expectável. Mas, como disse, foi um erro meu e do Juan [Ayuso] também: começámos demasiado atrás mas ainda assim tenho de estar grato aos meus colegas, que trabalharam duro para nós durante todo o dia”, tinha dito o corredor de A-dos-Francos no final da etapa da Costa Daurada em Cambrils, falando da fuga de Ayuso.

“Tinha um pouco de pressão a mais nos pneus e estava a escorregar um pouco nas curvas. Por isso disse ao Ayuso para ir sozinho, pois ele tinha uma boa distância e no final acabou por resultar, já que ele estava no grupo da frente com outros ciclistas e eu fiquei num outro. Havia um da Ineos a puxar, por isso para ele era melhor ficar na roda e deixar os outros trabalhar. No final chegámos juntos, foi bom termos salvo poupado energia. Não foi tão mau assim, diria que até salvámos o dia, tendo em conta como tudo acabou”, acrescentou o português, falando no terceiro lugar que manteve à frente de Nairo Quintana.