A dança, as selfies e o rap: como Will Smith festejou Óscar após esbofetear Chris Rock

Se foi para afugentar a sombra da bofetada ou apenas para celebrar a estatueta, ou as duas ao mesmo tempo, a verdade é que o ator apareceu a divertir-se na festa que sucedeu a cerimónia de entrega dos Óscares. Além da dança e das selfies, o ator cantou alguns dos seus hits, “Summertime” e “Gettin’ Jiggy Wit It” no Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, em Beverly Hills, nas primeiras horas da manhã.

The “Getting Jiggy With It” dance party with Will Smith and his Oscar right in the middle, at the @VanityFair party pic.twitter.com/OmQ0gFbIdE

— kateyrich (@kateyrich) March 28, 2022