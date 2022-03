Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Victoria Azarenka, antiga número 1 mundial do ténis feminino, decidiu fazer uma pausa na carreira. A decisão foi anunciada pela própria tenista, em comunicado, e surge na sequência da atípica partida contra Linda Fruhvirtova, este domingo e nos 16 avos de final do WTA 1000 de Miami, onde abandonou a meio do segundo set e sem que estivesse sequer confirmada ou anunciada uma desistência.

“Não devia ter entrado em campo. As últimas semanas foram demasiado stressantes na minha vida pessoal. O último jogo exigiu muito de mim mas quis jogar. Queria tentar mas foi um erro. Espero agora fazer uma pausa e conseguir voltar. Sempre encarei os desafios e a pressão da competição mas hoje foi demais. Tenho de e vou aprender com isto”, escreveu Azarenka, que enquanto bielorrussa foi uma das poucas atletas que se colocaram publicamente contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Statement from Victoria Azarenka: I shouldn’t have gone on the court today. The last few weeks have been extremely stressful in my personal life. Last match took so much out of me, but I wanted to play in front of a great audience as they helped me pull through my first match… pic.twitter.com/lufnyYyyZg — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) March 27, 2022

Com a desistência de Azarenka, a checa Linda Fruhvirtova, que tem apenas 16 anos, tornou-se a tenista mais nova a marcar presença nos oitavos de final do torneio de Miami desde Maria Sharapova e Tatiana Golovin, em 2004. De recordar que, há cerca de duas semanas, a tenista bielorrussa protagonizou um momento de verdadeira angústia numa partida contra Elena Rybakina, na terceira ronda de Indian Wells: Azarenka preparava-se para servir a meio do segundo set depois de ter perdido o primeiro e ter cometido uma dupla falta e, de um momento para o outro, lançou-se num choro compulsivo e inconsolável que se tornou ainda mais aflitivo com o aplauso unânime das bancadas, algo que a fez colocar-se de cócoras junto ao chão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A árbitra da partida desceu da cadeira para perceber o que se passava com a tenista, que já conquistou duas vezes o Open da Austrália, e Azarenka só foi capaz de dizer “peço desculpa, peço muita desculpa”. Pouco depois, porém, a árbitra falou com Rybakina e recomeçou o encontro, com a cazaque a acabar por vencer, eliminando a antiga número 1 do mundo.

Ainda que não seja possível ter certezas sobre a motivação das lágrimas de Azarenka — nem sobre a paragem que agora anunciou –, até porque a tenista não deu qualquer justificação e apagou as redes sociais depois do jogo, a verdade é que tudo pode estar relacionado com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nascida na Bielorrússia, Azarenka foi uma das atletas afastadas da Billie Jean King Cup e tem competido de forma neutra no circuito WTA, sem as cores do país que representa — e que apoia o regime russo. Ainda assim, a tenista tem sido uma das vozes mais críticas da guerra em território ucraniano, criticando a atitude dos bielorrussos.

“Estou devastada com as ações que tiveram lugar nos últimos dias contra e na Ucrânia. É de partir o coração ver como tanta gente inocente foi afetada e continua a ser afetada pela violência. Desde a minha infância que sempre vi o povo ucraniano e bielorrusso, bem como ambas as nações, como sendo amigáveis. Ajudavam-se. É difícil testemunhar uma separação violenta em vez de haver apoio, de se encontrar compaixão pelo outro. O meu coração está com todos os que são diariamente afetados por esta guerra que tanta dor causa para muitos. Desejo que haja paz e que a guerra acabe”, escreveu Azarenka nas redes sociais há cerca de um mês.