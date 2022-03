O próximo secretário de Estado da Juventude e do Desporto disse segunda-feira que sucederá no cargo a João Paulo Rebelo com “espírito de missão”, a dois dias da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional.

“Obviamente, encaro o desafio com espírito de missão. Só a partir de quarta-feira é que o Governo toma posse e, a partir dessa altura, é que poderei falar sobre a pasta da Juventude e do Desporto”, frisou João Paulo Correia, em declarações aos jornalistas, à margem da 19.ª gala “O Melhor Treinador”, promovida pelo jornal semanário O Gaiense.

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, o líder da União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, foi até aqui vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e deputado da Assembleia da República desde 2009.

João Paulo Correia, de 45 anos, exerceu ainda as funções de presidente do Oliveira do Douro, clube da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, entre 2012 e 2018.

“O desporto em Vila Nova de Gaia é dos maiores movimentos sociocomunitários. A nível nacional, o concelho tem uma elevada percentagem de clubes em várias modalidades e um elevado peso de atletas. É uma experiência que levo como autarca para as funções que irei desempenhar a partir de quarta-feira”, acrescentou o sucessor de João Paulo Rebelo, que liderava a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto desde 2016.

João Paulo Correia figura entre os 38 secretários de Estado do novo executivo, dos quais 15 são novos e 23 transitam do executivo anterior, tendo a proposta do primeiro-ministro António Costa sido já aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No novo elenco, a pasta do Desporto sai da tutela do ministério da Educação, que será encabeçado por João Costa, para integrar o ministério dos Assuntos Parlamentares, cuja chefia vai ser assumida por Ana Catarina Mendes, até então líder parlamentar do PS.

A posse do novo executivo, com 17 ministros, menos dois em relação ao anterior, sob alçada de António Costa, que governará pela terceira vez e ineditamente com maioria absoluta, acontece na quarta-feira, às 17h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Promovida pelo jornal O Gaiense, a 19.ª gala “O Melhor Treinador” reúne, num hotel de Vila Nova de Gaia, várias figuras do futebol luso, entre treinadores, atletas e dirigentes, homenageando a título póstumo o ex-guarda-redes Neno, falecido em junho de 2021.