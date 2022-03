Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três pessoas ficaram feridas depois de um jipe ter galgado um lanço de escadas e atingido uma esplanada de um café, no centro de Vila Verde, no distrito de Braga. A notícia, e as imagens do incidente, estão a ser divulgadas pelo jornal O Minho.

Fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e dos bombeiros indicaram ao jornal que o jipe “desgovernado” embateu contra a esplanada e partiu um dos vidros do café, deixando três pessoas com ferimentos ligeiros. O alerta foi dado pelas 17h17. No local estiveram os bombeiros de Amares e os de Vila Verde.

As circunstâncias do incidente ainda estão por apurar.