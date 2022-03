Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

24 de fevereiro, uma quinta-feira. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia tinha começado durante a madrugada e Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, foi o protagonista de uma das primeiras notícias que ligaram o desporto ao conflito. De forma simples, o técnico romeno deixou uma garantia: não iria abandonar a cidade, a equipa e o clube. Mais de um mês depois, a inevitabilidade obrigou-o a sair. Mas não o impediu de continuar a lutar.

“Naquela noite, acordei e pensei: ‘O que é que se passa com o tempo? Trovoada em fevereiro?’. Ouvi um barulho enorme e o som era assustador. De manhã, voltei a acordar com o despertador. Percebi depois o que tinha acontecido. Existia pânico por todo o lado”, contou Lucescu em entrevista ao The Guardian, sublinhando que não queria sair de Kiev. “Só saí porque percebi que podia ajudar mais a partir de Bucareste. A embaixada da Roménia insistiu e o clube também defendeu que eu deveria sair. Mas quis saber primeiro o que é que iria acontecer aos meus rapazes”, acrescentou, revelando que tem trabalhado com as Federações da Roménia e da Moldávia para tirar da Ucrânia os jogadores estrangeiros do Dínamo Kiev e do Shakhtar Donetsk, que treinou durante 12 anos, a partir de Bucareste.

Assim que chegou à capital romena, de onde é natural, Mircea Lucescu começou a planear a melhor forma de retirar todos os jogadores ucranianos do Dínamo Kiev da cidade. Depois de uns dias no centro de treinos do clube, que ainda fica a alguns quilómetros do centro de Kiev, os atletas — assim como as respetivas mulheres, os pais e os filhos, num total de 80 pessoas — saíram da Ucrânia em dois autocarros.

“Não fiquei paralisado. Alguém precisava de fazer as coisas. Ajudei como podia, dei o meu melhor. As famílias deles estão seguras e os jogadores sentem-se encorajados com isso. O mais difícil foi testemunhar tudo aquilo que vi a caminho da Roménia. Pessoas com crianças que deixavam os carros a quilómetros da fronteira e depois iam a pé com a bagagem numa mão e os miúdos na outra, a tentar chegar mais depressa à fronteira. As filas de carros na fronteira eram enormes. Tento manter-me informado mas não vejo muitas notícias. A minha alma dói quando vejo o que está a acontecer na Ucrânia”, explicou o treinador de 76 anos, um dos mais velhos ainda em atividade.

Curiosamente, Lucescu tem tido um papel instrumental num assunto que envolve diretamente uma equipa portuguesa. O técnico tem estado a trabalhar nos esforços que pretendiam realizar em Bucareste o jogo entre os Sub-19 do Dínamo Kiev e do Sporting, nos oitavos de final da Youth League, que ficou adiado desde os primeiros dias da invasão russa. Esta segunda-feira, precisamente, a UEFA confirmou que o encontro vai acontecer no dia 7 de abril na capital da Roménia, no estádio do Rapid Bucareste — será o primeiro jogo oficial de uma equipa ucraniana desde o início da guerra.

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia trouxe a Mircea Lucescu memórias bem recentes: há oito anos, o romeno era o treinador do Shakhtar Donetsk quando o clube teve de deixar a região na sequência do início do conflito na região de Donbass. “Quando fomos embora, nunca imaginei que não iria voltar. Não estou a falar de coisas materiais. Mas deixei memórias, jogos, os meus ficheiros e as noites em Donetsk. Eu adorava as noites no novo estádio do Shakhtar, acho que era o mais bonito da Europa. A cidade também estava a mudar, o clube de futebol deu à cidade uma vibração de Europa ocidental. A vida era boa em Donetsk, tínhamos tudo aquilo que poderíamos querer”, recordou o técnico, que no Shakhtar conquistou oito campeonatos, uma Taça UEFA, seis Taças e sete Supertaças. Agora, Mircea Lucescu não quer repetir a história com Kiev.

“Tenho saudades da minha rotina diária, tenho saudades dos treinos, dos meus rapazes. O meu sonho é voltar a ver a Ucrânia e os ucranianos a sorrir outra vez. Enquanto tiver energia e saúde, não vou parar. Acho que o desporto pode contribuir para os esforços de paz. Claro que não pode impor nada mas pode abrir caminho para algo que todos queremos. O que é que vamos fazer quando o conflito acabar? Como é que vamos encontrar paz entre todos?”, questiona o treinador.