Artigo em atualização

O presidente da Mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, vai ser o novo líder parlamentar do PSD. O até agora presidente do grupo parlamentar, Adão Silva, será o candidato do PSD a vice-presidente da Assembleia da República, eleição que decorre na quarta-feira, apurou o Observador junto de fontes sociais-democratas.

Mota Pinto foi um apoiante de todas as horas de Rui Rio e manteve-se como presidente da Mesa do Congresso na última reunião magna do partido, o que o faz com que presida, por inerência, ao órgão máximo entre Congressos.