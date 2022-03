Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Imagine-se comprador de um automóvel novo e com um orçamento folgado. Para gastar, tem entre 80.000€ e 250.000€, o que supostamente facilitaria a escolha. Mas pode não ser bem assim, porque nesta faixa de preços qualquer proposta tem os seus encantos. Basta ver as seis novidades introduzidas em 2021 no mercado nacional, que esta semana se submetem à escolha dos portugueses, em novo escrutínio.

A votação da sexta categoria dos Prémios Auto Observador, galardões em que são os leitores e ouvintes do Observador a dizer de sua justiça, já abriu e reúne meia dúzia de “brinquedos” capazes de fazer as delícias dos mais graúdos. Em competição estão modelos com potências maioritariamente acima de 500 cv, acelerações a condizer e muito luxo a bordo.

A Alfa Romeo concorre com uma edição especial do Giulia com base no Quadrifoglio, que foi limitada a 500 unidades. A berlina desportiva italiana recupera a sigla GTA (de Gran Turismo Alleggerita) de 1965, surgindo ainda com uma versão menos “civilizada”, o GTAm (de Gran Turismo Alleggerita Maggiorata), igualmente homologado para circular em estrada, embora seja mais virado para as pistas. São 540 cv às suas ordens, uma relação peso/potência de 2,82 kg/cv e 0 a 100 km/h num sufragante (3,6 segundos).

Ao vigor italiano, a Aston Martin contrapõe o requinte britânico com a variante descapotável do Vantage, cuja capota recolhe automaticamente em escassos segundos, mesmo em andamento (velocidade inferior a 50 km/h). O dois lugares monta um V8 de 4,0 litros biturbo com 510 cv, que o leva a passar a barreira dos 100 km/h em 3,8 segundos.

A BMW não lhe fica atrás, tanto mais que coloca em prova a berlina M5 mais potente de sempre. O BMW M5 CS entrega 635 cv e vai de 0 a 100 km/h em somente 3,0 segundos, mas os seus argumentos não se limitam à potência e à agilidade. O chassi M e a “dieta” a que foi submetido conferem a desejada desportividade à berlina bávara, que tão depressa pode servir para passear a família no máximo conforto, como converter-se num divertido “brinquedo” depois de deixar os miúdos na escola.

O fabricante de Munique faz ainda alinhar na grelha de partida desta corrida ao voto um SUV a bateria. Trata-se do iX, um dos três modelos exclusivamente eléctricos que concorrem nesta categoria, juntamente com o Audi e-tron GT e o Mercedes EQS. Com 4,95 metros de comprimento, lugar para cinco e tracção integral, o novo BMW iX apresenta-se com 326 cv e uma autonomia de 411 km ou 523 cv e 600 km de alcance entre recargas.

No “reino” dos alemães, a Audi lançou o equivalente ao Porsche Taycan, com o Audi e-tron GT a impor-se pelos seus 530 ou 646 cv com uma autonomia de, respectivamente, 487 km e 472 km, e 0 a 100 km/h em 4,1 e 3,3 segundos.

Quanto à Mercedes, tem no EQS o seu topo de gama eléctrico e não fez por menos para honrar os pergaminhos da marca. Da aerodinâmica à capacidade da bateria, a berlina alemã impressiona pelo rol de trunfos, sendo que os 770 km de autonomia da versão com apenas um motor (333 cv) figura certamente entre os seus melhores predicados.

Cabe-lhe a si contribuir com o seu voto, até 3 de Abril, para a eleição do vencedor nesta categoria. No processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, no valor de 15.000€.

A votação divide-se em duas fases. Na primeira, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, com um voto semanal. Na segunda etapa, 2000 participantes que serão seleccionados aleatoriamente passam para a votação final, altura em que são desafiados a acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois modelos mais votados. Quem mais acertar ganha um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus. Recorde-se que a rapidez no voto também pode ser determinante, na medida em que o tempo constitui um critério de desempate, se for caso disso (consulte o regulamento).

Nesta edição dos Prémios Auto Observador há 25 marcas a competir e um total de 49 modelos a concurso, seleccionados por se tratarem de novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2021. Na primeira categoria sujeita a escrutínio, reservada a modelos de até 25.000€, a votação consagrou como finalistas o Opel Mokka e o Toyota Yaris Cross. Entre 25.000€ e 35.000€, a escolha do público recaiu no DS 4 e no Peugeot 308, ao passo que na faixa de 35.000€ a 50.000€ passaram no crivo dos portugueses dois SUV eléctricos, o Audi Q4 e-tron e o Ford Mustang Mach-E. Situação idêntica na categoria de 50.000€ a 57.000€, que teve como modelos mais votados o Kia EV6 e o Mercedes EQA, bem como na categoria de 57.000€ a 80.000€, em que se apuraram o Tesla Model Y e o Volvo XC40 Recharge. Quem terá triunfado? Estamos cada vez mais próximos de conhecer os vencedores mas, até lá, continue a participar e a acompanhar esta iniciativa do Observador aqui.

Pisca Pisca.pt, Valorpneu e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2022, sendo que o prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.