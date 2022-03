Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante a manhã, Cristiano Ronaldo assumiu o papel de capitão em pleno relvado do Estádio do Bessa, antes do último treino da Seleção Nacional na antecâmara do jogo decisivo contra a Macedónia do Norte, ao cumprimentar Fernando Gomes e Pinto da Costa quando os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e do FC Porto foram saudar a equipa. Com o dia já a entrar na hora de almoço, Cristiano Ronaldo assumiu o papel de capitão na sala de conferências de imprensa para dizer tudo aquilo que todos esperam ouvir dele.

“Amanhã [terça-feira] temos uma final e estamos preparados. Se somos favoritos? Não entendo bem isso mas considero-me favorito, em casa ou fora. Já sabemos que se ganharmos vamos ao Mundial, se perdermos estamos fora. Temos a responsabilidade de ser positivos e ganhar o jogo. A pressão existe sempre. Estamos todos preparados, queríamos muito jogar esta final. Se a Macedónia está aqui é porque merece estar. Se fizermos um inferno aqui no Dragão, tenho a certeza de que vamos ganhar”, explicou o avançado do Manchester United, que pode chegar ao 5.º Mundial da carreira, igualando nomes como Antonio Carbajal, Gianluigi Buffon ou Lothar Matthäus.

Questionado sobre a possibilidade, precisamente, de este ser o último Mundial da carreira — ou até de poder deixar a Seleção se Portugal falhar o apuramento –, Ronaldo afastou o assunto. “Já começo a ver que muitos fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu. Se me apetecer jogar mais, jogo. Quem manda sou eu, ponto final”, atirou, deixando depois um apelo aos adeptos portugueses que vão estar no Estádio do Dragão. “Para nós também é o jogo de uma vida e vou dizer-vos uma coisa — e estou a falar a sério. Ontem à noite, fui para a cama a pensar assim: ‘Gostava de que amanhã o hino de Portugal começasse, eles parassem a música e fossem só os jogadores e os adeptos a cantar.’ Ia ser um momento fantástico. Queremos sentir essa garra, essa energia, esse positivismo. Tenho a certeza de que vamos ganhar o jogo”, completou o capitão da Seleção, que ainda comentou o regresso de Pepe depois de o central ter estado infetado com Covid-19.

“Faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Sou amigo dele, coincidimos no Sporting há 20 anos. Gosto de quando ele está e, como é um dos capitães, toda a gente o respeita, todos sabem a importância dele. O grupo não é de 20, é de 50. É uma família, todos remam para o mesmo lado e ninguém é mais importante do que ninguém. Queremos muito levar Portugal ao Mundial”, acrescentou Cristiano Ronaldo.

Já Fernando Santos garantiu que este também é “o jogo de uma vida” para os jogadores portugueses. “O jogo de Itália foi de sentido único, com uma equipa bem organizada defensivamente, mas não retrata o que é esta equipa da Macedónia do Norte. Os dois jogadores [Kostadinov e Elmas] que não jogaram contra Itália vão estar presentes. O próprio selecionador já disse que o Elmas é o melhor jogador da Macedónia do Norte. Sabemos o que fazem em termos defensivos, com bloco baixo, e depois procuram saídas em contra-ataque, onde são bastante fortes. Procuram sempre sair a jogar e quando o adversário não deixa tentam colocar a bola mais longa. Conhecemos bem a Macedónia do Norte, estamos preparados e temos de responder à altura”, afirmou, deixando a ressalva de que Portugal não pode subvalorizar os macedónios.

“A pressão que temos é a de estar no Qatar, é pressão boa. Esta equipa, nos últimos quatro jogos fora, só empatou um e ganhou três. Se não olharmos para esta equipa por aquilo que ela vale, claro que vamos correr riscos. Temos um objetivo claro: queremos muito estar no Qatar. Temos de ser fortes, com uma entrega ao jogo tremenda. Se pensarmos que são teoricamente mais fracos vamos pelo caminho errado. O melhor cenário de todos é pensarmos que vamos defrontar a Macedónia do Norte como iríamos defrontar a Itália”, terminou o selecionador nacional.