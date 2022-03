Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Serviço Federal de Segurança (FSB, ex-KGB) apreendeu na terça-feira milhões de euros em relógios Audemars Piguet nas instalações da empresa, em Moscovo (Rússia), numa aparente retaliação às sanções suíças que proíbem a exportação de bens de luxo, informou a Bloomberg, que cita o jornal suíço NZZ am Sonntag. A publicação teve acesso a um memorando confidencial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) suíço.

As autoridades russas alegaram infrações aduaneiras para o confisco dos relógios — cada um pode custar mais de 840 mil euros. Contudo, o MNE suíço considerou, no memorando, a ação como sendo “provavelmente uma medida repressiva arbitrária em resposta às sanções”.

Um porta-voz do Ministério garantiu à Bloomberg que “no decorrer das sanções e das contra-medidas russas, as empresas [suíças na Rússia] enfrentam inúmeras incertezas e medidas regulatórias”. Salvaguardou ainda que a embaixada suíça está em permanente contacto com os negócios na Rússia, porém “casos individuais não podem ser comentados, também para garantir a segurança dos funcionários dessas empresas”.

A Audemars Piguet não respondeu aos pedidos de declarações da Bloomberg até ao momento da publicação deste artigo. A relojoaria — que é uma das três maiores marcas suíças, juntamente com a Patek Philippe e a Rolex — anunciou a interrupção das exportações e as operações de retalho quando a Suíça abandonou a neutralidade, aplicando à Rússia as sanções aprovadas pela União Europeia. No fim de fevereiro, a Audemars Piguet fechou duas lojas em Moscovo.

O mercado russo foi o 17º maior nas exportações de relógios suíços em 2021, com 260 milhões de francos suíços (cerca de 255 milhões de euros) em remessas, de acordo com a Federação da Indústria de Relógios da Suíça.

A invasão à Ucrânia tem pressionado as empresas com atividade na Rússia a tomar uma decisão pública sobre a continuidade naquele país, no entanto, a permanência ou não depende de vários fatores, como o vínculo a complexos acordos de franchise e o pagamento de salários aos funcionários.