Este artigo é da responsabilidade do Ispa – Instituto Universitário



As candidaturas ao Prémio Ispa de Investigação em Psicologia e Ciências do Comportamento, edição de 2022, terminam dia 31 de março. Este prémio, de periodicidade anual, tem como objetivo estimular o trabalho dos jovens investigadores em Portugal no domínio da psicologia e das ciências do comportamento, e materializa-se na atribuição de um subsídio no valor de 2500€.

“Esta é a sexta edição do Prémio Ispa, que se assume como um incentivo e reconhecimento à investigação nesta área. No Ispa assumimos o compromisso de difusão do conhecimento nos domínios das Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, procurando contribuir para dar resposta aos grandes desafios que se colocam ao mundo contemporâneo. Esperamos contar com a participação de muitos jovens investigadores”, afirma Isabel Leal, Reitora do Ispa – Instituto Universitário.

São elegíveis ao prémio cientistas com menos de 35 anos e que tenham obtido o último grau há menos de cinco anos, cujos trabalhos de investigação tenham sidos realizados numa instituição de I&D nacional e publicados em revistas internacionais nos últimos três anos.

Além do percurso profissional do candidato, são valorizadas a originalidade, a fundamentação científica do trabalho apresentado e o impacto da contribuição científica para a área disciplinar em que se insere.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Criado em 2017, este prémio tem destacado jovens investigadores em áreas tão variadas como as apreciações morais dos idosos, a prevenção e reabilitação de reclusos, ou o impacto que um mesmo objeto em diferentes condições tem nas emoções.

Os trabalhos vencedores das edições passadas podem ser consultados na página do prémio:

2021 – NATÁLIA FERNANDES

Programa ‘Gerar Percursos Sociais (GPS)’ aplicado em contexto prisional

Depois da experiência de aplicação do programa Gerar Percursos Sociais (GPS) com adolescentes internados em Centros Educativos, Nélio Brazão decidiu, para o seu doutoramento, estudar a eficácia deste programa com reclusos de 11 estabelecimentos prisionais. Este modelo de intervenção defende que há comportamentos que podem ser explicados por processamentos enviesados da realidade que, por sua vez, resultam de crenças disfuncionais sobre o Eu e os outros: “uma percentagem significativa dos reclusos são indivíduos que provêm de contextos familiares hostis: maus-tratos, negligência, abuso físico e emocional”, diz Nélio Brazão.

2020 – NÉLIO BRASÃO

Programa ‘Gerar Percursos Sociais (GPS)’ aplicado em contexto prisional

Depois da experiência de aplicação do programa Gerar Percursos Sociais (GPS) com adolescentes internados em Centros Educativos, Nélio Brazão decidiu, para o seu doutoramento, estudar a eficácia deste programa com reclusos de 11 estabelecimentos prisionais. Este modelo de intervenção defende que há comportamentos que podem ser explicados por processamentos enviesados da realidade que, por sua vez, resultam de crenças disfuncionais sobre o Eu e os outros: “uma percentagem significativa dos reclusos são indivíduos que provêm de contextos familiares hostis: maus-tratos, negligência, abuso físico e emocional”, diz Nélio Brazão.

2019 – RITA PASION

O efeito do envelhecimento na (des)perceção da intencionalidade – um estudo ERP

Partindo da vontade de perceber “porque é que os idosos são mais propensos a fraudes?”, a investigadora dedicou-se a estudar o efeito da idade na perceção da intenção de alguns atos ao nível da atividade cerebral, no campo das neurociências sociais.

2018 – ANA CATARINA RAMOS

A eficácia de uma intervenção em grupo para facilitar o crescimento pós-traumático entre mulheres com cancro de mama

Este estudo longitudinal testou a eficácia de uma intervenção em grupo projetada para facilitar o crescimento pós-traumático (PTG).

2017 – PEDRO TIAGO DOS SANTOS MONTEIRO

A Dinâmica estriada explica os julgamentos de duração

O corpo estriado é uma estrutura de entrada dos gânglios da base implicada em várias funções dependentes do tempo, incluindo aprendizado por reforço, tomada de decisão e tempo de intervalo. Para determinar se os conjuntos estriados conduzem os julgamentos de duração dos sujeitos, manipulamos e registramos a partir de neurônios estriatais em ratos realizando uma tarefa psicofísica de categorização de duração. Descobrimos que a dinâmica dos neurônios estriatais predizia julgamentos de duração e que conjuntos gravados simultaneamente podiam julgar a duração tão bem quanto o animal. Além disso, os neurônios estriatais foram necessários para julgamentos de duração, pois as infusões de muscimol produziram um prejuízo específico na sensibilidade à duração dos animais. Por fim, mostramos que o tempo codificado pelas populações estriatais correu mais rápido ou mais devagar quando os ratos julgaram uma duração maior ou menor, respetivamente.

NUNO MIGUEL DE JESUS GOMES

Cuidado com a serpente: a vantagem dos estímulos ecologicamente relevantes no acesso à consciência visual

Cobras e aranhas constituem estímulos relevantes para o medo dos humanos, pois muitas espécies têm efeitos deletérios e até fatais. No entanto, as cobras provocaram uma pressão evolutiva mais antiga e, portanto, mais forte do que as aranhas, moldando a visão dos primeiros primatas em direção ao processamento visual preferencial, principalmente nas condições percetivas mais complexas. Até onde sabemos, nenhum estudo ainda avaliou diretamente o papel de estímulos ecologicamente relevantes no acesso preferencial à consciência visual. Usando a supressão contínua de flash (CFS), o presente estudo avaliou o papel da pressão evolutiva na obtenção de um acesso preferencial à consciência visual.

Em abril, o júri da edição de 2022 estará empenhado em conhecer os trabalhos submetidos a candidatura, e reúne para nomear o vencedor.

Do júri deste ano, fazem parte:

Professor Doutor Alexandre Castro Caldas (Universidade Católica Portuguesa de Lisboa)

Professor Doutor André Mata (ISCTE)

Professor Doutor Francisco Peixoto (Ispa – Instituto Universitário)

Professor Doutor Jorge Almeida (Universidade de Coimbra)

Professora Doutora Maria Gouveia Pereira (Ispa – Instituto Universitário)

A cerimónia de entrega do prémio realiza-se em maio, nas instalações do Ispa.

Mais informação sobre o prémio e submissão de candidaturas aqui.

Sobre o Ispa – Instituto Universitário

O Ispa – Instituto Universitário é pioneiro no ensino e investigação da Psicologia em Portugal, tem vindo a alargar a sua oferta formativa e investigação – numa ampla experiência de partilha de conhecimento. Em 2009, já com a designação de Ispa – Instituto Universitário, começa a criar aquela que é atualmente a sua realidade – o ensino superior articulado em três grandes áreas de estudo: Psicologia, Biociências e Educação. Esta realidade reflete a excelência do projeto pedagógico e científico, a elevada qualificação do corpo docente, a dinamização de projetos de investigação em nome próprio e em parceria, e o trabalho contínuo em prol das ciências psicológicas, sociais e da vida.