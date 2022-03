Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um single que acabou de ser revelado, um disco novo antes de começar o verão e dois concertos em Lisboa no arranque do outono: estas são as novidades da cantora e compositora norte-americana Angel Olsen, que vai ter um ano de 2022 preenchido.

O disco já tem título e data de edição: vai chamar-se Big Time e sairá a 3 de junho. Já os concertos em Lisboa estão agendados para os dias 26 e 27 de setembro, ambos a partir das 21h30, e acontecerão no Cineteatro Capitólio, sala renovada localizada no Parque Mayer, junto à Avenida da Liberdade. Os bilhetes estarão à venda a partir de sexta-feira, 1 de abril, a um preço único de 28 euros.

Sucessor de All Mirrors (2019) e Whole New Mess (2020), o novo disco de Angel Olsen voltará a ser editado pela discográfica independente norte-americana Jagjaguwar. Será o sexto álbum de estúdio da carreira da cantora e compositora, que lançou o seu primeiro álbum completo (Half Away Home) há dez anos, em 2012, e que editou também os discos Burn Your Fire For No Witness (a sua afirmação inicial no panorama indie) em 2014 e My Woman (a confirmação e projeção mediática) em 2016.

[O novo single de Angel Olsen, “All The Good Times”]

As atuações em Lisboa, que acontecem por iniciativa da editora portuguesa e, daqui em diante, também programadora de concertos CANTO, marcarão o regresso de Angel Olsen a Portugal e ao Cineteatro Capitólio, onde tinha atuado em 2020.

Em nota oficial de apresentação dos concertos, a editora que agora começa também a dedicar-se à programação musical de concertos dá detalhes sobre o disco que Angel Olsen irá apresentar em Lisboa. No texto lê-se, por exemplo, que o disco tem origem num “luto inerente da perda dos pais, em fases distintas mas demasiado próximas, e num momento de reconhecimento pessoal transformador”.

As duas realidades contrastantes — por um lado, o luto, por outro a felicidade provocada em Angel Olsen pela descoberta e conhecimento sobre si mesma — inspiraram o disco, motivando “reflexões extremamente íntimas e igualmente grandiosas”, lê-se ainda na nota oficial.

Quis o destino que o refúgio necessário para esta tempestade emocional acontecesse no parque natural de Santa Monica, em Topanga Canyon, local mágico para a comunidade nativa que o apelidou de ponto de encontro entre o mar e as montanhas. Por extensão, poderia ser também um encontro entre passado e presente; ou, se assim quisermos, um renascimento pessoal de Angel Olsen. Descortinar luz entre nuvens tem sido um ato recorrente nas suas composições. Big Time assume-se pois como mais um bravo passo nessa direção de encontrar um novo corpo depois da metamorfose”, lê-se ainda.

Este será, indica ainda uma outra nota referente exclusivamente ao disco e não aos concertos, “um álbum sobre o poder expansivo de um novo amor“, ainda que “este brilho e otimismo sejam temperados por um sensação de perda profunda e cheia de camadas “.

A nota informativa relata também que a “redescoberta” e “renascimento pessoal” de Angel Olsen estão relacionados com a sua vida emocional e a sua identidade sexual. Mais especificamente, com “o processo de encarar e aceitar” o facto de não ser heterossexual (em abril do ano passado, anunciara aliás publicamente: “Sou gay”) e com a forma como confrontou “os traumas que a impediam de se aceitar totalmente como é”.

Antes de anunciar publicamente que não é heterossexual, a cantora e compositora assumiu-se perante os seus pais — algo que evitou durante muito tempo. “Finalmente, com a madura idade de 34 anos, fiquei livre para ser eu mesma”, diz Angel Olsen, citada no comunicado. Esta alegria, que partilhou com a sua nova namorada, foi efémera: três dias depois, o pai da cantora morreu e pouco tempo depois foi a mãe de Angel Olsen que faleceu.

A felicidade íntima e emocional provocada pela aceitação da sua sexualidade e por uma nova relação amorosa contrastou com a tristeza provocada pelo luto familiar e a perda dos pais. E isso ouvir-se-á no disco, até porque “três semanas depois do funeral da sua mãe, [Angel Olsen] estava num avião para Los Angeles com o intuito de passar um mês em Topanga Canyon, a gravar este novo álbum incrivelmente sábio e gentil”.

Estas canções não são simplesmente sobre o luto transformador, mas sobre encontrar liberdade e alegria nas privações à medida que temos de lidar com elas”, lê-se ainda.

O disco tem como co-produtor o músico e técnico norte-americano Jonathan Wilson, que também fez a mistura dos temas, e o contributo de dois instrumentistas nas gravações: Drew Erickson, que tocou piano, órgão e foi o autor dos arranjos de cordas, e Emily Elhaj, colaborador de longa data de Angel Olsen (acompanha-a ao vivo há muito) que tocou baixo.