“Bridgerton”. À segunda temporada, estaremos a falar da mesma série?

Cá estamos nós para mais uma temporada de apresentações à sociedade, bailes extravagantes e paixões arrebatadoras. Adorava escrever o texto inteiro neste registo, mas nem eu tenho o encanto e o mistério da Lady Whistledown, nem a segunda temporada de “Bridgerton” se assemelha à primeira. Temos todos de ser fortes e continuar. Portanto, aceitemos estes oito episódios tal como eles são. Se são melhores do que aqueles que chegaram à Netflix em dezembro de 2020 e foram um sucesso instantâneo? Não. Se são piores? Não necessariamente. Parecem simplesmente saídos de uma série diferente.

O Duque — a quem se deve 90% do fascínio pela primeira temporada — já era. Regé-Jean Page foi perseguir uma carreira em Hollywood e com ele levou as cenas sexuais centradas no prazer feminino, uma abordagem muito pouco comum neste género de séries. A segunda temporada tem menos impulso e mais responsabilidades. Os ímpetos apaixonados são travados no último instante por uma data de barreiras morais e isso deita por terra a autenticidade de “Bridgerton”, que se aproxima de todas as outras produções desta época.

Desta vez, a narrativa baseia-se no livro The Viscount Who Loved Me, o segundo da saga “Bridgerton” escrita por Julia Quinn. Daphne (Phoebe Dynevor), para quem ainda se lembra, lá teve o seu final feliz com o Duque. A ausência deste mal é referida durante os novos episódios. Já ela, vai aparecendo aqui e ali para juntar dois mais dois e ver aquilo que mais ninguém parece perceber: que o irmão, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), está apaixonado e, não, não é pela mulher com quem vai casar.

[o trailer da segunda temporada de “Bridgerton”:]

É ele então o protagonista desta história de amor. Do outro lado está Kate (Simone Ashley), uma exótica mulher que ele vê pela primeira vez a cavalgar pela floresta a horas impróprias para uma lady e que o deixa intrigado. Claro que, seguindo o manual de uma boa e antiga história de princesas da Disney, o visconde Bridgerton nem o nome dela sabe. O homem tem outras preocupações em mente — e também não pode usar as redes sociais para descobrir quem é —, portanto o assunto fica em pausa. O dever chama, está na hora de Anthony casar, já que é o líder da família, e há que escolher a mulher mais indicada e perfeita para o papel de viscondessa. Fácil: acaba de chegar a Londres uma jovem que cumpre todos os requisitos: Edwina Sharma (Charithra Chandran). Só que ela vem com um cão de guarda, perdão, com a irmã e é ela que o pretendente tem de impressionar. Não é preciso por os tambores a rufar para se saber que a irmã é Kate. Está montado o triângulo amoroso que vai arrastar-se durante oito longos episódios.

São longos porque é tudo demasiado previsível. Sabemos que, no final, Kate e Anthony ficarão juntos, mas até lá levamos com a dança do “odeio-te, amo-te, não te posso ver à frente, não consigo olhar para mais ninguém”. Quem vai à procura de erotismo, é melhor desistir já e dedicar-se aos livros dessa categoria. O máximo a que terá direito aqui é a respirações profundas de Anthony encostadas ao pescoço de Kate. Nesta temporada o racional destrona sempre o emocional e, embora seja tudo muito correto, sim senhor, não tem metade do interesse e da imprevisibilidade do primeiro ano de “Bridgerton”.

Eloise (Claudia Jessie), outra das 50 irmãs Bridgerton (são muitos, não me façam contar), sempre foi uma das personagens femininas mais fortes da história e tinha aqui espaço para mostrar ainda mais a faceta de uma mulher muito à frente da sua época. Curiosa, instruída, indomável. Dão-lhe uma narrativa sobre um amor proibido entre classes, com direitos reivindicativos pelo meio, mas falta sempre qualquer coisa. O plano era bom à partida mas parece morrer na praia, a um metro do destino.