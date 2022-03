Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com cinco vitórias em cinco jogos na bagagem, Portugal escorregou pela primeira vez na qualificação para o Campeonato da Europa Sub-21 contra a Islândia, cedendo um empate em que os 22 remates e o 13 cantos não foram suficientes para carimbar a vitória. Esta terça-feira, a Seleção Nacional tinha a oportunidade de se redimir, bater a Grécia, saltar para a liderança do Grupo D com um jogo a menos e dar um passo importante nas contas do apuramento — mas Rui Jorge garantia que ainda não era tempo de pensar em decisões.

“Não faço bem as contas dessa forma, porque os adversários que ainda vamos defrontar são diferentes. Os jogos que já fizeram para ganhar pontos foram diferentes dos nossos, essa análise não pode ser feita assim. Não valorizo muito isso, sabemos que este jogo nunca será decisivo em termos de desfecho final. Pode ser importante, até mais se o vencermos e é isso que queremos fazer. Mas não por ser decisivo, porque o queremos sempre. Esperamos as dificuldades do costume, acreditamos que iremos dominar a maior parte do jogo, ou parte do jogo, pelo menos na posse de bola, e esperamos estar precavidos para o contra-ataque grego”, explicou o selecionador português na antevisão do jogo que decorria em Tripoli, no Estádio Theodoros Kolokotronis.

Sem Vitinha e Tiago Djaló, ambos convocados para a Seleção A, e também sem os lesionados Nuno Tavares, Vitinha (o do Sp. Braga) e André Almeida, Rui Jorge mantinha a aposta em Tiago Dantas, Paulo Bernardo, Fábio Vieira e Fábio Carvalho no meio-campo e só fazia uma alteração face ao onze que empatou com a Islândia: saía Henrique Araújo, entrava Fábio Silva, que fazia dupla com Gonçalo Ramos no ataque.

Portugal não demorou muito a impor a clara que superioridade que tinha e criou várias oportunidades ainda dentro do primeiro quarto de hora: Gonçalo Ramos rematou para defesa de Talichmanidis (5′), Fábio Vieira atirou por cima depois de um passe de Paulo Bernardo (9′) e Penetra, na sequência de um canto, cabeceou à figura do guarda-redes (12′). O jogo decorria com sentido único em direção à baliza da Grécia e a Seleção controlava praticamente toda a posse de bola, exibindo um enorme caudal ofensivo que se desenrolava essencialmente da esquerda para dentro. Tal como tinha acontecido contra a Islândia, Fábio Vieira e Fábio Carvalho eram os grandes dinamizadores do ataque português e Gonçalo Ramos, com uma grande mobilidade dentro da defesa adversária, criava espaços e abria a porta a oportunidades.

Foi precisamente assim que Portugal acabou por chegar ao golo: o avançado do Benfica deu largura na esquerda, temporizou até aparecer uma linha de passe e assistiu Fábio Carvalho, que entrou na grande área e atirou cruzado para abrir o marcador (12′). O jogador do Fulham de Marco Silva estreava-se a marcar pelos Sub-21 na segunda internacionalização e abrilhantava da melhor forma uma exibição que voltava a ser muito positiva.

Gonçalo Ramos acertou na barra pouco depois (19′), na sequência de uma transição deliciosa da Seleção que culminou numa grande assistência de Fábio Vieira, e a Grécia só conseguiu aproximar-se da baliza de Celton Biai já perto da meia-hora, com um remate ao lado de Liasos (27′). Até ao intervalo, Fábio Silva ainda sofreu uma grande penalidade que Fábio Vieira converteu para aumentar a vantagem (32′) e o mesmo Fábio Silva alargou os números com um pontapé cruzado na sequência de uma assistência de Fábio Carvalho. O resumo da primeira parte? Três Fábios, três golos.

Na segunda parte, já pouco aconteceu. Henrique Araújo, Afonso Sousa, Bernardo Folha, Tiago Araújo e Tiago Almeida ainda entraram na Seleção Nacional, Celton Biai ainda encaixou um remate de Sardelis (75′) e Henrique Araújo fechou as contas (83′), confirmando a goleada portuguesa. Portugal venceu a Grécia num dos jogos mais importantes da qualificação para o Campeonato da Europa Sub-21 e passou para a liderança do Grupo D à frente dos gregos e com um jogo a menos. Principalmente graças a Fábio Carvalho, Fábio Vieira e Fábio Silva — a geração dos Fábios chegou e é o motor dos Sub-21 de Rui Jorge.