O Presidente da República, que esteve presente esta terça-feira no Estádio do Dragão para a vitória da equipa das quinas frente à Macedónia do Norte, considerou que a prestação da equipa “foi excecional”.

O país muitas vezes tem de deixar para a última hora, mas hoje não foi assim. Não apanhámos sustos, não tivemos de sofrer nem tivemos de esperar. Jogámos bem, arrancámos bem, metemos o primeiro golo, depois o segundo, dominámos sempre, foi um grande jogo“, considerou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à RTP3, tendo felicitado pessoalmente os jogadores no final da partida.

“Nós os portugueses somos assim: nos momentos decisivos estamos à altura das circunstâncias, e foi o que aconteceu esta noite”, afirmou ainda o Presidente da República.

Os dois golos foram assinados por Bruno Fernandes, o primeiro aos 32 minutos e o segundo aos 65.

Também António Costa felicitou a seleção de Portugal na sua conta oficial do Twitter.

É nos momentos mais exigentes que demonstramos a nossa garra. O esforço valeu a pena e Portugal carimbou, com justiça, o passaporte para o Mundial. Parabéns à nossa seleção pela vitória e pelo apuramento”, escreveu o primeiro-ministro no Twitter.

Portugal marca assim a oitava presença num mundial e sexta consecutiva, não tendo falhado nenhuma competição desde 2002. A seleção portuguesa tinha ainda estado presente nos mundiais de 1966 e 1986.