Seis semirreboques com ajuda humanitária recolhida pelas corporações de bombeiros do distrito de Castelo Branco viajam na quarta-feira para a Ucrânia, com toneladas de material, para apoiar as vítimas do conflito.

A recolha do material foi feita pelas associações humanitárias de bombeiros do distrito de Castelo Branco, através de um repto lançado pela Federação Distrital e pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta iniciativa envolve ainda nove municípios do distrito de Castelo Branco, nomeadamente Proença-a-Nova, Oleiros, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Covilhã e Belmonte.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo, explicou que, face ao volume de dádivas que foram recolhidas pelas associações humanitárias, “pôs-se a questão do transporte e fazê-lo chegar lá”.

Concluiu-se que eram necessários seis semirreboques, sendo que cada um leva entre 22 a 24 paletes de material. Foi de facto uma expressão de grande solidariedade de toda esta região”, sublinhou o autarca.

Os nove municípios envolvidos que decidiram apoiar esta missão solidária vão suportar o pagamento do transporte cujo valor ronda os 27 mil euros.